‘สุริยะ’ เผย รถไฟทางคู่ระยะ 2 คืบ ลุ้น บอร์ด สศช. อนุมัติ โครงการต้น ก.ย.นี้

‘สุริยะ’ เผย รถไฟทางระยะ 2 คืบ ลุ้น บอร์ด สศช. อนุมัติ โครงการต้น ก.ย.นี้
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,249 กิโลเมตร (กม.) มูลค่ารวมประมาณ 297,924 ล้านบาทว่า ล่าสุด ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ส่งรองเลขาธิการสภาพัฒน์ พร้อมคณะ มาประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางสภาพัฒน์ แจ้งกับทาง กระทรวงฯ ว่า สภาพัฒน์ พร้อมที่จะนำเรื่องโครงการรถไฟทางคู่เฟส 2 จำนวน 6 เส้นทาง บรรจุเข้าที่ประชุมบอร์ดของสภาพัฒน์เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนต้นเดือนกันยายน 2568
นายสุริยะ กล่าวว่า ทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ทบทวนแผนโครงการ ตามคำแนะนำของ สภาพัฒน์ ทั้งจัดลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ด้าน คือ ความต้องการขนส่งผู้โดยสาร, ความต้องการขนส่งสินค้า, ความจุทาง, เศรษฐศาสตร์และการเงิน, และยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมถึงปัจจัยรองอีก 11 ด้าน เช่น ข้อมูลผลการคาดการ์จำนวนผู้โดยสาร, ข้อมูลสถิติผู้โดยสารปัจจุบัน, ข้อมูลผลการคาดการณ์ปริมาณสินค้า, การเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ, ความพร้อมในการดำเนินโครงการ เป็นต้น อีกทั้งได้แบ่งความสำคัญของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ออกเป็น 3 กลุ่ม รวมถึง ปรับปรุงข้อมูลและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า รวมถึงการวิเคราะห์แผนการเดินรถและความจุทางให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว รวมถึงยังได้จัดส่งบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ของทุกโครงการที่สามารถแจกแจงรายละเอียดรายการลงทุนตามการออกแบบโครงสร้างทาง, งานสถานี, จุดตัดทางรถไฟและถนนเสมอระดับ, และสิ่งอำนวยความสะดวก และ ยังได้ทบทวนแผนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟและถนนเสมอระดับของแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน
นายสุริยะ กล่าวว่า หากภายในต้นเดือนกันยายน 2568 ทางที่ประชุมบอร์ดของ สภาพัฒน์ พิจารณาอนุมัติ โครงการรถไฟทางคู่เฟส 2 จำนวน 6 เส้นทาง แล้วนั้น ภายในเดือนเดียวกันทาง กระทรวงคมนาคม จะรวบรวมความคิดเห็นของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภาพัฒน์, สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป