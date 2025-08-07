ผู้ถือหุ้นกู้เพอร์เฟค ไฟเขียว ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ 15 ชุด ออกไปอีก 2 ปี เพิ่มดบ. 0.25%

ผู้ถือหุ้นกู้เพอร์เฟค ไฟเขียว ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ 15 ชุด ออกไปอีก 2 ปี เพิ่มดบ.อีก 0.25%
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือพีเอฟ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 15 ชุด เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่ามนมา มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 2,535 ราย จากทั้งหมด 3,987 ราย โดยมีมติเอกฉันท์โหวตผ่านทุกวาระ ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 15 รุ่นออกไปอีก 2 ปี และขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกรุ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในแต่ละรุ่น แผนการขยายระยะเวลาชำระคืนหุ้นกู้และปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้
“การอนุมัติครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นกู้ต่อศักยภาพของบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและรับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นและการกลับมาเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการด้านการเงินและแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยมีความตั้งใจในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนด”
นายศานิตกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Rating) ซึ่งเป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องคงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ไว้ต่อไป การยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ซึ่งในวาระนี้ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ