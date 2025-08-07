ประเสริฐ สั่งเร่งช่วยแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ฝนถล่ม-น้ำป่าหลากท่วมบ้านปชช.

“ประเสริฐ” สั่งเร่งช่วยชาวแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ หลังฝนถล่ม-น้ำป่าหลากท่วมบ้านปชช.
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคเหนือ ได้รับรายงานว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปริมาณฝน 135 มิลลิเมตร (มม.) อำเภอปางมะผ้า ปริมาณฝน 98 มม. และจ.เชียงใหม่ อำเภอแม่อาย ปริมาณฝน 123 มม. อำเภอฝาง ปริมาณฝน 66 มม. และ อำเภอเชียงดาว ปริมาณฝน 76 มม.
ซึ่งฝนที่ตกลงมาจำนวนมากได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลห้วยผาและตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน รวมถึงอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทำให้ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วน และเกิดอุปสรรคต่อการจราจรในบางพื้นที่ รัฐบาลมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งระบายน้ำที่ท่วมขังให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ได้มีการประเมินเส้นทางการไหลของมวลน้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมวลน้ำหลากจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน ขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอฝาง จะเคลื่อนผ่านจังหวัดเชียงรายไหลลงสู่แม่น้ำกก โดยไม่กระทบต่อตัวเมืองเชียงราย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ
ในส่วนของอำเภอเชียงดาว มวลน้ำจะเคลื่อนผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง โดยไม่กระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลต่อไป สำหรับเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 8,642 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุเก็บกัก ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 4,820 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ควบคุมการระบายน้ำในอัตราประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานติดตามประเมินสถานการณ์ของเขื่อนอย่างใกล้ชิด
“เน้นย้ำให้ สทนช. กำกับและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568 อย่างเคร่งครัด เพื่อบริหารจัดการเขื่อนขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศให้เป็นไปตามแผน ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้ได้มากที่สุด” นายประเสริฐ กล่าว