ห้ามพลาด! พฤกษา เอาใจคนอยากมีบ้าน จัดหนักโปรโมชั่น จองแค่ 499 รับฟรีไอโฟน 16 ค่าส่วนกลาง 5 ปี-แถมเฟอร์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากมาตรการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การปลดล็อก LTV หรือสัดส่วนหนี้ต่อหลักประกัน, การลดค่าโอน-ค่าจดจำนองเหลือเพียง 0.01% (จากเดิม 2%) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ ซึ่งเอื้อต่อผู้ซื้อในช่วงนี้เป็นอย่างมาก บริาัท จึงได้ออกแคมเปญ “PRUKSA D-DAY SALE” เพื่อทำให้การมีบ้านคุณภาพเป็นเรื่องง่าย โดยคัดสรรโครงการคุณภาพพร้อมเข้าอยู่ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมคุณภาพทุกระดับราคา บนทำเลศักยภาพ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มอบข้อเสนอสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และนักลงทุนอสังหาฯ
ทั้งนี้สำหรับแคมเปญดังกล่าวจะประกอบด้วย ฟรี ค่าส่วนกลาง 5 ปี ,ไอโฟน 16 ฟรี เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ จองเพียง 499 บาททุกยูนิต พร้อมเงื่อนไข ผ่อนน้อยและดอกเบี้ยต่ำ กับธนาคารพันธมิตร (*รายละเอียดข้อเสนอต่างกันในแต่ละโครงการ) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น
โครงการคุณภาพ ทำเลเยี่ยม ฟังก์ชันครบ ที่เข้าร่วมแคมเปญฯ อาทิ
• เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ – ชัยพฤกษ์ 2 บ้านหรูพร้อมอยู่ ใกล้ ร.ร. นานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี (SISB) 5 นาที และ MRT สถานีแยกปากเกร็ด เริ่มต้น 16.5 ล้านบาท
• พาทิโอ กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน พรีเมี่ยมทาวน์โฮมหน้ากว้าง 10 เมตร ใกล้แนวรถไฟฟ้าใหม่ถึง 2 สาย คือสายสีส้ม และสายสีชมพู เริ่มต้น 13.8 ล้านบาท
• ภัสสร รังสิต-อเวนิว บ้านเดี่ยวสไตล์คลาสสิกหลังใหญ่ 5 ห้องนอน ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางขึ้นโทลล์เวย์ ห้างสรรพสินค้า และ สนามบิน เริ่มต้น 6.79 ล้านบาท
• เดอะ แพลนท์ นิวทาวน์ บางนา-เทพารักษ์ ทาวน์โฮมอิสระ และบ้านแฝด ใกล้ถนนสายหลักทั้งเทพารักษ์ บางนา-ตราด และกิ่งแก้ว เริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
• บ้านพฤกษา ลำลูกกา-วงแหวนฯ ทาวน์โฮมพรีเมี่ยม 3 ห้องนอน 2 จอดรถ ติดถนนใหญ่ เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
• เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย คอนโด ใกล้ Airport Rai Link รามคำแหง 300 เมตร ส่วนกลางจัดเต็ม เริ่มต้น 2.19 ล้านบาท
• เดอะ ไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน ยูนิตน้อยมีความเป็นส่วนตัว พร้อม Sky Facility 3 ชั้น เดินทางสะดวกสบาย ใกล้ MRT เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ เพียง 500 เมตร เริ่ม 4.59 ล้านบาท
• พลัม สุขุมวิท 62 คอนโด Low Rise พร้อมอยู่ เดินทางสะดวก 550 เมตร ถึง BTS บางจาก และ 2 นาที ถึงทางด่วน เริ่ม 2.19 ล้านบาท
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับลูกบ้านพฤกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line Official: @PRUKSA เพจเฟซบุ๊ค Pruksa Family Club และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.pruksa.com หรือ โทร.1739