ททท.หนุนจัด Tomorrowland ปั้นเงินสะพัดกว่า 2.1 หมื่นล้าน ยกระดับไทยสู่ World Event Hub

ททท. หนุนจัดทูมอร์โรว์แลนด์ในไทย ชี้ปั้นเงินสะพัดกว่า 2.1 หมื่นล้าน ปลุกจ้างงานตอบโจทย์ World Event Hub
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลดนตรี EDM (Tomorrowland) หรือทูมอร์โรว์แลนด์ ในประเทศไทยช่วงปลายปี 2569 กระบวนการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยทีมผู้จัดงานทูมอร์โรว์แลนด์มีความสนใจในศักยภาพของประเทศไทย จึงเลือกเข้ามาจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกนี้ในไทย ถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะได้สิทธิจัดทูมอร์โรว์แลนด์ด้วย
น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า จากผลการศึกษาอานิสงส์เชิงบวกที่จะได้รับ ระหว่างปี 2569-2573 ตามสัญญา 5 ปี จะสามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 21,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 ล้านคน ภายใน 5 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน และสร้างการจ้างงานภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยส่งเสริมแบรนด์ไทยแลนด์สู่เวทีโลก นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างแท้จริง (World Event Hub)
น.ส.ฐาปนีย์กล่าวอีกว่า ความได้เปรียบของประเทศไทยในตอนนี้คือทีมผู้จัดงานทูมอร์โรว์แลนด์มีความสนใจและเลือกไทยเป็นที่จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกแห่งแรกในเอเชีย ที่มีคู่แข่งในหลายประเทศต้องการจัดทูมอร์โรว์แลนด์ในประเทศตัวเองเช่นกัน เพราะการจัดทูมอร์โรว์แลนด์ไม่ได้เป็นเพียงการจัดคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่เราจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม และองค์ความรู้ของทีมผู้จัดงานระดับโลกที่เข้ามาบริหารจัดการในประเทศไทย ซึ่งทีมงานกลุ่มนี้จะเข้าเป็นสถาบันหนึ่ง (อคาเดมี) มีการทำงานร่วมกับพื้นที่ ชุมชม และคนไทย ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลื่ยนการจัดงานไปสู่ยุคคุณภาพ Value Over Volume อย่างแท้จริง