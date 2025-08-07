กรุงไทย ยกหนี้ทุกสัญญาเงินกู้ ให้ทหาร-ตชด.พลีชีพ ทุพพลภาพ เหตุปะทะไทย-กัมพูชา

กรุงไทย ยกหนี้ทุกสัญญาเงินกู้ 100% ให้ทหารและตชด. พลีชีพปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ประธานผู้บริหาร Risk ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก
เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษผู้กล้า ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาตรการ ยกหนี้ให้ทหารและ ตชด.ที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยกหนี้ให้ทุกสัญญาเงินกู้ 100% ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท เพื่อช่วยลดภาระของครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งครอบคลุมลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าธุรกิจ ทั้งในด้านการฟื้นฟูซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่อาศัย การลดภาระทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ
ธนาคารกรุงไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลครอบครัวของวีรบุรุษ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธา ความเคารพ และสำนึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยธนาคารเชื่อมั่นว่า มาตรการนี้จะช่วยให้ครอบครัวของทหารและ ตชด.สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เพื่อให้เราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว