เศรษฐกิจ

คุณพ่อปลื้ม

คุณพ่อปลื้ม
น้องฮิโระ แก้วตาทิพย์

หากใครที่ติดตามกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง จะรู้ว่าเรามีน้องๆ นักกีฬาไทยเก่งระดับโลกหลายต่อหลายคน

หนึ่งในซุป’ตาร์ผลงานเฉียบนี้ คือ น้องฮิโระ แก้วตาทิพย์ นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย

เพราะคว้าเหรียญทอง รุ่น Junior Men ในรายการ 2025 Los Angeles Open Championships ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2658 ณ LA Kings at Pickwick Ice
เบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ล่าสุดยังได้เหรียญทองเพิ่มอีก จากรายการ Asian Open Figure Skating Trophy 2025 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2568

ซึ่งน้องฮิโระ คือ ลูกชายของ ดร.ฟลุค สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ADVERTISMENT

มิน่าช่วงนี้คุณพ่อฟลุคดูมีความสุขเป็นพิเศษ ปลื้มผลงานลูกชายนี่เอง สุดยอดจริงๆ คร้าาาา