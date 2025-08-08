คุณพ่อปลื้ม

หากใครที่ติดตามกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง จะรู้ว่าเรามีน้องๆ นักกีฬาไทยเก่งระดับโลกหลายต่อหลายคน
หนึ่งในซุป’ตาร์ผลงานเฉียบนี้ คือ น้องฮิโระ แก้วตาทิพย์ นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย
เพราะคว้าเหรียญทอง รุ่น Junior Men ในรายการ 2025 Los Angeles Open Championships ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2658 ณ LA Kings at Pickwick Ice
เบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ล่าสุดยังได้เหรียญทองเพิ่มอีก จากรายการ Asian Open Figure Skating Trophy 2025 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2568
ซึ่งน้องฮิโระ คือ ลูกชายของ ดร.ฟลุค สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ADVERTISMENT
มิน่าช่วงนี้คุณพ่อฟลุคดูมีความสุขเป็นพิเศษ ปลื้มผลงานลูกชายนี่เอง สุดยอดจริงๆ คร้าาาา