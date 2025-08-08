จตุพร ยืนยันความพร้อมศูนย์บริการ OSS นำร่อง 12 หน่วย ช่วยแนะนำผู้ประกอบการไทยรับมือภาษีทรัมป์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงพาณิชย์ (MOC One Stop Service : OSS) @Ratchada ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์แห่งนี้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้” ให้กับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน และการค้าระหว่างประเทศถูกกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น ภาษีของสหรัฐ
“ผมมาที่ศูนย์ MOC OSS @Ratchada เป็นพื้นที่ ที่เราเตรียมไว้เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องภาษี การเยียวยา การขอข้อมูล รวมถึงช่องทางช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้า” นายจตุพร กล่าวและว่า ภาวะที่สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ19% ที่จะเริ่มมีผล การมีศูนย์ OSS ที่สามารถให้คำตอบและคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคธุรกิจ
“ที่ผ่านมาเราใช้สายด่วน 1169 เป็นหลัก อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์ OSS จึงเข้ามาเติมเต็มให้ประชาชนที่มีคำถามสามารถ Walk-in เข้ามาปรึกษาได้ทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกวัน และกำลังพิจารณาเปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย เพื่อรองรับความต้องการให้ครอบคลุมมากที่สุด ขณะนี้ศูนย์บริการนี้ มี 2 ช่องทาง ได้แก่ Walk-in รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ และโทรผ่านสายด่วนส่งออก 1169 หรือ 02-513-1909 ”
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการ 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กรมการค้าภายใน (DIT) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD และอีก 4 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร และ EXIM Bank อีกทั้งเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสมาคม SMEs ให้เข้าร่วมให้บริการด้วย
“ เราจะทำให้ศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะรายย่อย SMEs หรือรายใหญ่ หากมีปัญหาเรื่องการส่งออก ภาษี หรือการเปิดตลาดใหม่ ก็สามารถมาที่นี่ได้ ศูนย์นี้จะอธิบายทุกขั้นตอนให้เข้าใจง่าย และจะช่วยลดอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ”
นายจตุพร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการอย่างจริงจัง เตรียมมาตรการรองรับภาษีทรัมป์ไว้แล้ว ทั้งในด้านข้อมูล การลดต้นทุน และการหาตลาดใหม่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเชิงนโยบาย โดยนายภูมิธรรม เวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีได้หารือเรื่องงบประมาณสำหรับการเยียวยาไว้เบื้องต้นแล้ว
“หากศูนย์นี้มีความพร้อม ผมจะขอเรียนเชิญท่านรักษาการนายกรัฐมนตรี มาเปิดศูนย์ด้วยตนเอง รัฐบาลมุ่มมั่นยืนเคียงข้างผู้ประกอบการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ หรือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการค้าโลก” นายจตุพร กล่าว