ททท. ชี้ผลกระทบเหตุปะทะไทย-กัมพูชาเริ่มรุนแรง ต่างชาติหาย 18% จากปีก่อน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 เริ่มมีผลกระทบรุนแรงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2568 โดยพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า ลดลง 5% เทียบระหว่างสัปดาห์ จากที่มีอัตราเติบโต เพิ่มขึ้น 1% เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า รวมถึงหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 จะเห็นว่าตัวเลขปรับลดลงกว่า 18%
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า สำหรับตลาดที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และตลาดที่มีความอ่อนไหวสูงหรือกังวลด้านความปลอดภัย ได้แก่ ประเทศในอาเซียน ลดลง 25% โดยเฉพาะตลาดกัมพูชา ลบ 89% เวียดนาม ลบ 53% ลาว ลบ 48% อินโดนีเซีย ลบ 26% มาเลเซีย ลบ 14% และ สิงคโปร์ ลบ 8% เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลง 30% โดยเฉพาะตลาดจีน ลบ 40% ฮ่องกง ลบ 33% เกาหลีใต้ และไต้หวัน ลบ 17% โดยตลาดที่ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2567 ได้แก่ อินเดีย บวก 16% ออสเตรเลีย บวก 9% อิสราเอล บวก 53% สหราชอาณาจักรและอิตาลี บวก 4% สวีเดน บวก 8% ฝรั่งเศสและออสเตรีย บวก 13% ยุโรปตะวันออก บวก 3% โอมาน บวก 3% และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บวก 1%
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า สถานการณ์ยอดจองเดินทางล่วงหน้า หรือ Forward Booking จากระบบ Forwardkeys พบว่า ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้ามายังประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 หลังเกิดเหตุการปะทะบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา เริ่มมีสัญญาณหดตัวลง 3% จากเดิมที่มียอดจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ซึ่งเป็นข้อมูลการจองล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการปะทะ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568