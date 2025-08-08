LPN ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 990 ล้าน เผยนักลงทุนเชื่อมั่น เตรียมนำเงินชำระหนี้แบงก์ธ.ค.นี้

LPN ขายหุ้นกู้ได้เต็มวงเงิน 990 ล้าน เผยนักลงทุนเชื่อมั่น เตรียมนำเงินชำระหนี้แบงก์ธ.ค.นี้
วันที่ 8 สิงหาคม น.ส.ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี ซึ่งเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2568 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ โดยสามารถระดมทุนได้ตามเป้า 990 ล้านบาท
“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จนทำให้ยอดจองซื้อครบเต็มจำนวนตามที่เสนอขาย แม้จะอยู่ในภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ไทยยังมีความผันผวน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทในฐานะผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความน่าอยู่ในทุกมิติ หลังจากนี้ LPN จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้จากสถาบันการเงิน ภายในเดือนธันวาคม2568 ตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้”น.ส.ดารณีกล่าว
ด้าน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของ LPN ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มียอดจองซื้อครบเต็มจำนวน 990 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ LPN ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน