ประเสริฐ สั่งเร่ง ‘ปากพระโมเดล’ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

ประเสริฐ สั่งเร่งรัดโครงการ ‘ปากพระโมเดล’ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว และระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการระบายน้ำจากลุ่มน้ำยมสู่ลุ่มน้ำน่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านทุกสถานียังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3 เมตร และในบางสถานี เช่น สถานี N.12A อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งถึงประมาณ 7 เมตร และสถานี N.64 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งถึงประมาณ 6 เมตร ในช่วงนี้เขื่อนสิริกิติ์ได้ปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 50 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน เพื่อเพิ่มพื้นที่อ่างรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงต่อไป ซึ่งอัตราการระบายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำอย่างแน่นอน
ในส่วนของการเตรียมพื้นที่ “ทุ่งบางระกำ” สำหรับใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูฝนนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงเก็บเกี่ยว ปัจจุบัน (วันที่ 8 สิงหาคม 2568) ทยอยเก็บเกี่ยวไปแล้ว 247,025 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 15 สิงหาคม ก็จะสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการหน่วงน้ำได้ถึง 400 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน จึงสั่งการให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาทบทวนและเร่งรัดแผนงานโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำยมให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว อาทิ “โครงการปากพระโมเดล จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับบางระกำโมเดล โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อจัดสรรน้ำสำหรับเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วยิ่งขึ้น ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนถึงฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต และหากโครงการปากพระโมเดลดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับน้ำหลากได้เพิ่มขึ้นอีก 200 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ได้สั่งการให้มีการพิจารณาสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติม และศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการผันน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมในระยะยาวต่อไป