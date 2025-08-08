บาร์บีคิวพลาซ่า เอาใจสายปิ้งย่าง จัดโปรบุฟเฟต์ 399 อิ่มคุ้ม ครบทุกเจน เริ่ม 14 ส.ค.นี้

บาร์บีคิวพลาซ่า เอาใจสายปิ้งย่าง จัดโปร GON BUFFET อิ่มคุ้ม ครบทุกเจน 399 บาท เริ่ม 14 ส.ค.นี้
สายปิ้งย่างทุกเจเนอเรชัน เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย รวมตัวด่วน ถึงเวลากับแคมเปญ “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” ฟาดบุฟเฟต์ไม่มีกั๊ก เริ่มต้นเพียง 399 บาท NET/คน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ถึง 3 กันยายน 2568 เท่านั้น เพียง 21 วัน ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขาทั่วประเทศ
เลือกความคุ้มได้หลายแบบตามสไตล์ที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟต์หมู เนื้อ ทะเล ราคา 599 บาท NET/ท่าน, บุฟเฟต์หมู และทะเล ราคา 529 บาท NET/ท่าน, บุฟเฟต์หมูและเนื้อ ราคา 499 บาท NET/ท่าน หรือจะเลือกความคุ้มแบบเบา ๆ กับ บุฟเฟต์หมู ราคา 399 บาท NET/ท่าน ราคานี้พี่ก้อนไม่มีบวกเพิ่ม กินได้ทันที ไม่ต้องเป็นสมาชิก
สิทธิพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกเจเนอเรชันได้อิ่มคุ้มไปพร้อมกัน บาร์บีคิวพลาซ่า ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้
สำหรับเด็ก
-เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. รับสิทธิ์รับประทานอาหารฟรี!
-เด็กสูง 111-140 ซม. คิดครึ่งราคา
*จำกัดการใช้สิทธิ์สำหรับเด็ก ใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่าน/โต๊ะ/ใบเสร็จ
สำหรับผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุ 60 – 84 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2484 – 2508) รับส่วนลด 50% จากราคาบุฟเฟต์ที่เลือก
-ผู้สูงอายุ85 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานบุฟเฟต์ฟรี (กรณีบัตรประชาชนของลูกค้าไม่ระบุวันที่เกิดสามารถยึดจากเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับปี พ.ศ.2483)