เปิดไฟประดับ 12 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.และปริมณฑล ฉลองวันแม่ เริ่ม 10-13 ส.ค.

ทางหลวงชนบท เตรียมเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง ฉลองวันแม่ เริ่ม 10-13 ส.ค.
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 โดยจะทำการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 12 แห่ง
ประกอบด้วย สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานกรุงธน (ซังฮี้) สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานภูมิพล 1 และ 2 สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 และสะพานพระราม 7
ตั้งแต่วันที่ 10-13 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00-21.00 น. และวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะทำการเปิดไฟประดับสะพานตั้งแต่เวลา 19.00-00.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงวันสำคัญของชาติ