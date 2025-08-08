สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เจรจา 10 นักธุรกิจอินเดีย ขยายตลาดส่งออกเอเชียใต้

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดบ้านเจรจานักธุรกิจอินเดีย 10 บริษัท ขยายตลาดส่งออกเอเชียใต้
วันที่ 8 สิงหาคม นายองอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา สมาคมฯได้ให้การตอนรับนักธุรกิจจากประเทศอินเดีย จำนวน 10 บริษัท ภายใต้กิจกรรมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการสินค้าหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูปและสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้จากการเจรจา ผู้ประกอบการอินเดียให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสินค้าไทยหลายประเภท ได้แก่ ผลไม้แช่เย็น-แช่แข็ง, ผักและผลไม้อบกรอบ (Vegetable & Fruit Chips) และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
สำหรับกิจกรรม Business Matching ดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าอินเดียโดยตรง ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทย พร้อมทั้งผลักดันให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก