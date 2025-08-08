อนันดา ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มีหลักประกันที่ดินภูเก็ต ดบ.6.75-6.85% เปิดจอง 8-10 ก.ย.นี้

อนันดา ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มีหลักประกันที่ดินภูเก็ต ดอกเบี้ย 6.75-6.85% เปิดจอง 8-10 ก.ย.นี้
วันที่ 8 สิงหาคม นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า อนันดาเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75-6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของยอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ มีหลักประกันเป็นที่ดิน 99 ไร่ 46.5 ตร.ว. ใจกลางภูเก็ต มูลค่า 1,506 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าเสนอขายวันที่ 8-10 กันยายน 2568 นี้
นายประเสริฐกล่าวว่า อนันดาฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และทาวน์เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยคอนโดมิเนียมจะเน้นการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า ส่วนบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ เน้นแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ซึ่งไฮไลท์ในปีนี้มี 3 โครงการพร้อมเข้าอยู่ล่าสุด มูลค่าโครงการรวม 12,098 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายรวมแล้วกว่า 78% คิดเป็นมูลค่า 9,483 ล้านบาท ได้แก่ ไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น มูลค่า 2,512 ล้านบาท ยอดขาย 1,954 ล้านบาท (Sold 78%) คัลเจอร์ ทองหล่อ มูลค่า 3,466 ล้านบาท ยอดขาย 3,340 ล้านบาท (Sold 96%) และคัลเจอร์ จุฬา มูลค่า 6,120 ล้านบาท ยอดขาย 4,189 ล้านบาท (Sold 68%) ซึ่งยอดขายทั้งหมด ถือเป็น Backlog แข็งแกร่งพร้อมรับรู้รายได้ให้กับบริษัท
นายประเสริฐกล่าวว่า สำหรับ Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมแล้วทั้งหมดกว่า 29,373 ล้านบาท ซึ่งเป็น Backlog ที่เป็นยอดขายแล้ว พร้อมรับรู้รายได้กว่า 10,130 ล้านบาท เป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2568 ถึงปี 2569
“บริษัทเชื่อมั่นว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อายุสั้นๆ ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม พร้อมมีหลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ถือเป็นโอกาสในการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและมีหลักประกันเป็นที่ดินในทำเลคุณภาพใจกลางภูเก็ต”นายประเสริฐกล่าว