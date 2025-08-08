รอได้ รอก่อน เช้ามืด พรุ่งนี้ น้ำมันเบนซินลด 30 สตางค์
วันที่ 8 สิงหาคม รายงานข่าวแจ้งว่า สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีก น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ลง 30 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้เบนซินอยู่ที่ 40.84 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 32.55 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.18 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 30.34 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 28.69 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.14 บาท/ลิตร มีผลวันที่ 9 สิงหาคม 2568 หลังเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
ขณะที่ น้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด และพรีเมี่ยมดีเซลคงเดิม โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร ส่วนพรีเมี่ยมดีเซล B7 อยู่ที่ 43.94 บาท ซึ่งราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ
ADVERTISMENT