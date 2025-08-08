รฟม.เผยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก่อสร้างคืบหน้าแล้วเกือบ 60% สายสีส้ม ช่วงไปบางขุนนนท์ อยู่ที่ 13.17%
วันที่ 8 ส.ค. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 ดังนี้
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ความก้าวหน้างานโยธา อยู่ที่ 59.49%
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ความก้าวหน้างานโยธา อยู่ที่ 14.06% และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า อยู่ที่ 6.38% รวมความก้าวหน้าอยู่ที่ 13.17%
ทั้งนี้หากแยกเฉพาะความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความก้าวหน้าจะอยู่ที่ 15.18%
