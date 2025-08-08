ถนนตัดใหม่ รถไฟฟ้า บูม ‘พุทธมณฑล-เพชรเกษม’ ทำเลทองกรุงเทพตะวันตก

ถนนตัดใหม่ รถไฟฟ้าบูม ‘พุทธมณฑล-เพชรเกษม’ ทำเลทองกรุงเทพโซนตะวันตก
ในยุคนี้การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย ไม่ได้วัดแค่ความใกล้-ไกลอีกต่อไป แต่ต้องเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ทุกด้านของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงทุกเส้นทาง มีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน
หนึ่งในทำเลที่ตอบโจทย์คือ “เพชรเกษม–พุทธมณฑล” พื้นที่ศักยภาพสูงในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ เนื่องจากเพชรเกษม พุทธมณฑล เป็นจุดหมายใหม่ของการอยู่อาศัย มีพร้อมทั้งด้านการคมนาคม ไลฟ์สไตล์ การแพทย์ และการศึกษา เหมาะสำหรับการวางรากฐานชีวิตที่ดีในระยะยาว
เจาะลึกการคมนาคมเหนือระดับ เชื่อมต่อพื้นที่สำคัญใจกลางเมือง ด้วยถนนเส้นหลัก เพชรเกษม บรมราชชนนี และถนนตัดใหม่อย่าง พรานนก-สาย 4 ที่เปรียบเสมือนเส้นทางศักยภาพใหม่ในโซน
ยังมีระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าถึง 2 สาย 2 สี ทั้ง MRT สายสีน้ำเงิน และ BTS สายสีเขียวเข้ม ที่สามารถเดินทางมุ่งตรงสู่ย่านใจกลางเมืองอย่างสาทร สีลม ได้รวดเร็วและแค่เอื้อม
ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งไลฟ์สไตล์ครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของทุกวัย มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นแลนด์มาร์กของคนในย่าน ไม่ว่าเดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค, เซ็นทรัล ศาลายา ตลาดยุคใหม่ อย่าง ตลาดสดธนบุรี รายล้อมด้วยโรงพยาบาลชั้นนำให้อุ่นใจเรื่องสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลพญาไท 3, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และอีกมากมาย
ทั้งยังเป็นฮับของสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น อย่างโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม, โรงเรียนเลิศหล้า, โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) ธนบุรี และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
โดยทำเลนี้ ทางบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยที่มีความหลากหลายเจน และครอบครัวใหญ่ ภายใต้แบรนด์ที่ภัสสร เดอะแพลนท์ พาทิโอ และเดอะคอนเนค
- ภัสสร เพรสทีจ ปิ่นเกล้า – เพชรเกษม บ้านเดี่ยวใหญ่ 4 ห้องนอน พร้อมห้องนอนล่าง 3 ที่จอดรถ บนพื้นที่กว่า 200 ตร.ม. ติดถนนใหญ่พุทธมณฑล สาย 4 เชื่อมต่อถนนพรานนก-สาย 4 เริ่ม 6.65 ล้าน
- เดอะแพลนท์ ปิ่นเกล้า-สาย 5 บ้านแฝด พร้อมพรีเมี่ยมคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ใกล้เซ็นทรัลศาลายา เริ่ม 2.99 ล้าน
- พาทิโอ กัลปพฤกษ์ – สาทร ดูเพล็กซ์ ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่นดีไซน์ Double Volume ใกล้รถไฟฟ้าต่อเดียวถึงสาทร สีลม เริ่ม 5.69 ล้าน
- เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 ซิตี้ทาวน์โฮม พร้อมคลับเฮ้าส์ 5 นาที ถึงรถไฟฟ้า MRT หลักสอง เริ่ม 2.89 ล้าน
โดยทุกโครงการของพฤกษาได้ออกแบบการอยู่อาศัยที่เป็นมากกว่าบ้านทั่ว ๆ ไป ผ่านแนวคิด ‘LIFETIME WELL-LIVING อยู่ดี…ทั้งชีวิต’ ตั้งแต่กระบวนการสร้างที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย มีพื้นที่ธรรมชาติสวนสีเขียวที่โอบล้อมตัวบ้าน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้ง สโมสร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ที่ได้นำความรู้ด้าน Lifestyle Medicine มาผสานเข้ากับการใช้ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมและเวิร์กช้อปที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้เกิดขึ้นกับลูกบ้านในทุกๆ วัน