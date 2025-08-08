มาม่า ยอดขายโตต่ำแค่ 2% มองภาษีทรัมป์ 19% หนุนตลาดบะหมี่สหรัฐคึก เหตุถูกกว่าสินค้าอื่น
วันที่ 8 สิงหาคม นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” เปิดเผยถึงปมข้อพิพาทบริเวณชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชาว่า มาม่ามีโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและทำตลาดประเทศกัมพูชามากว่า 20 ปี จากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ และขณะนี้ได้ส่งผู้จัดการโรงงานกลับไปทำงานตามปกติแล้ว อย่างไรก็ดีการดำเนินการด้านการตลาดหลังจากนี้ คงต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศกัมพูชามากขึ้น ซึ่งตลาดกัมพูชาถือเป็นรายได้การส่งออกหลักของมาม่า
นายพันธ์กล่าวว่า ส่วนการเก็บภาษีสินค้าจากไทยไปสหรัฐในอัตรา 19% ที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว บริษัทได้มีการหารือร่วมกับคู่ค้า ถึงผลกระทบจากภาษีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่งผลต่อราคาสินค้าปลายทาง อย่างไรก็ตามคงไม่มีผลกระทบมากเท่ากับสินค้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แม้ว่าราคาขายจะปรับขึ้น แต่ยังถูกกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกันบะหมี่ไทยกับประเทศอื่นๆ น่าจะราคาไม่ต่างกันมาก เพราะทุกประเทศที่ส่งไปขายในสหรัฐจะโดนเก็บภาษีในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
“มองว่าการที่สหรัฐเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 19% น่าจะเป็นผลเชิงบวกต่อตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่อาจจะทำให้คนหันมาซื้อและขายดีมากขึ้น ผลจากที่สินค้าในสหรัฐมีราคาแพงขึ้น แต่ก็เป็นการคาดการณ์ เพราะสุดท้ายไม่มีใครรู้หรอกว่ากำลังซื้อจะมากขึ้นหรือลดลง”นายพันธ์กล่าว
นายพันธ์กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของมาม่าในช่วง 7 เดือนของปี 2568 ยอดขายภายในประเทศโตน้อยกว่าที่คาด โดยมีการเติบประมาณ 2% จากเดิมที่คาดการณ์จะเติบโต 5-6% เนื่องจากผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ทำให้ประหยัดในการใช้จ่ายมากขึ้นหรือนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นแทน ส่วนตลาดต่างประเทศลดลงมาเล็กน้อย โดยเฉพาะตลาดประเทศกัมพูชาและสหรัฐ ผลจากภาษีทรัปม์ทำให้คู่ค้าชะลอการสั่งซื้อ