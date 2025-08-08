ธุรกิจอสังหาฯ-ร้านอาหาร ชี้แรงงานเขมรหนีกลับประเทศ กระทบระยะสั้น เล็งพม่า ลาว มาเสริม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยถึงกรณีมีแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศว่า มีผลกระทบกระเทือนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้น สำหรับโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบกับในปัจจุบันตลาดอสังหาฯชะลอตัว ผู้ประกอบการมีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อย อีกทั้งมีการใช้ระบบพรีแฟปกันค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นจึงไม่กระทบมากและยังสามารถหาแรงงานจากประเทศเมียนมามาทดแทนได้ เพียงแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเทรนงาน ซึ่งแรงงานกัมพูชาจะเก่งเรื่องการปูกระเบื้อง ขณะที่เมียนมาถนัดงานฉาบ ปูน อย่างไรก็ดีหลังจากนี้ภาครัฐก็ต้องมีการทำแผน ถ้าหากแรงงานกัมพูชาไม่กลับมาแล้ว จะต้องมีแรงงานจากประเทศไหนมารองรับบ้าง เช่น เมียนมา ลาว เนื่องจากต้องมีการเทรน การสอน สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องใช้ฝีมือ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการในตลาด
ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ธุรกิจร้านอาหารใช้แรงงานกัมพูชาค่อนข้างน้อย จึงไม่ได้รับผลกระทบมากจากการที่มีแรงงานกัมพูชาบางส่วนกลับประเทศ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงโลว์ซีซั่นด้วย อย่างไรก็ตามจะมีที่ได้รับผลกระทบบ้าง เป็นร้านอาหารในพื้นที่พัทยา เกาะช้าง เกาะล้าน ซึ่งมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงาน เช่น ยกของ ทำความสะอาด เป็นต้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยกับกัมพูชา
“ทั้งนี้จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา ทำให้กำลังซื้อธุรกิจร้านอาหารลดลงมากกว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่ระส่ำระสายมาก ทั้งภาคการท่องเที่ยวและการค้าขาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความกังวลและไม่กล้าไป อย่างไรก็ดีถ้าหากเหตุการณ์สงบแล้ว อยากให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดหากิจกรรมเข้าไปกระตุ้นมากขึ้น”นางฐนิวรรณกล่าว
ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันเริ่มมีบางบริษัทของไทย ได้มีการเลิกจ้างพนักงานกัมพูชาที่ทำเกี่ยวกับงานระบบด้านไอทีแล้ว เนื่องจากมีความกังวลความปลอดภัยด้านไซเบอร์อาจจะถูกโจมตีได้