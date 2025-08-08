เปิดแล้ว จูราสสิค เวิลด์ เอเชียทีค การผจญภัยระดับโลก แลนด์มาร์กใหม่ท่องเที่ยวไทย
กดปุ่มตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็นทางการ และสุดยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับ “จูราสสิค เวิลด์-Jurassic World: The Experience” ที่บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ AWC ทุ่มทุน 1,400 ล้านบาท เนรมิต”เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์” ปั้นเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย
โครงการเป็นความร่วมมือระดับโลกระหว่าง AWC, NEON ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์เสมือนจริงแบบอิมเมอร์ซีฟ และ Universal Destinations & Experiences ด้วยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนกรุงเทพฯ สู่ศูนย์กลางความบันเทิงระดับโลกและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมบทบาทของ”เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น” ในฐานะ รีเทล-เทนเมนต์ ริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของไทย
Jurassic World: The Experience เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแบบอิมเมอร์ซีฟครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร ที่นำจักรวาลภาพยนตร์ระดับโลกมาสู่ชีวิตจริง ผู้เข้าชมจะได้ออกเดินทางสู่”เกาะอิสลา นูบลาร์” ท่ามกลางไดโนเสาร์แอนิเมทรอนิกส์และบรรยากาศเสมือนจริงราวกับอยู่ในฉากภาพยนตร์ “Jurassic World”
ทุกโซนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลาอันน่าจดจำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ พร้อมผสานความตื่นเต้นเร้าใจเข้ากับความมหัศจรรย์เพื่อจุดประกายจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 22:00 น. (เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 21:00 น.) สามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ www.jurassicworldexperience.com/th โดยราคาบัตรเข้าชมเริ่มต้นที่ 579 บาท สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี และ 769 บาท สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป พร้อมสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างาน
นอกจากการผจญภัยแล้ว ยังมีห้องอาหาร Jurassic World: The Experience Fossil & Flame Restaurant สามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Jurassic World ไปจนถึงเมนูอาหาร ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสานต่อการผจญภัยในโลกยุคดึกดำบรรพ์ โดยห้องอาหารแห่งนี้มีพื้นที่รวม 2,061 ตารางเมตร รองรับแขกทั้งโซนภายในและภายนอกได้กว่า 256 ที่นั่ง
พบเมนูจานเด่น อาทิ Tree Top Nacho Tower หอคอยนาโช่กรอบท็อปด้วยชีสและซัลซ่า, Rack of Bones Mesquite Baby Back Pork Ribs โครงหมูอ่อนย่างซอสเมสกีตสไตล์เท็กซัส, และ Baked Sea Bass ปลากะพงอบซอส ปิดท้ายด้วยของหวานไอคอนิกอย่าง Molten Chocolate Egg ช็อกโกแลตเอ้กลาวาเสิร์ฟพร้อมบราวนี่และไอศกรีมวานิลลา
อีกไฮไลต์ Jurassic World: The Experience Retail Store ร้านค้าธีมบังเกอร์นิรภัยที่ผู้เข้าชมจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากการผจญภัยกลับบ้านเป็นความทรงจำสุดพิเศษ ภายในร้านเต็มไปด้วยสินค้าและของสะสมที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเรื่องราวและจิตวิญญาณของ Jurassic World ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถือเป็นบทสรุปที่น่าประทับใจของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในโลกแห่งจูราสสิคก่อนกลับบ้าน
สำหรับผู้ที่มองหาของที่ระลึก แวะเยี่ยมชม The Gallery Art of Giving, Giving Art Community Project Hatch Dome ร้านค้าวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จำหน่ายสินค้าชุมชนที่นำเสนองานฝีมือจากศิลปินชาวไทย ภายใต้แนวคิด “Giving Art, Art of Giving” สนับสนุนงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน
“วัลลภา ไตรโสรัส” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC กล่าวว่า AWC ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำแฟรนไชส์ระดับโลกอย่าง Jurassic World: The Experience มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง NEON และ Universal Destinations & Experiences พร้อมการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรของเรา ที่ร่วมรวมพลังในการสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ‘Better World Better Future’ ภายใน Hatch Dome
ยังเปิดพื้นที่พิเศษ River Lawn สนามเด็กเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับครอบครัวและชุมชน โดยพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดเมื่อรวม Jurassic World: The Experience ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมมอบประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าชม
“โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด AWC’s Lifestyle Destination ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี และโครงการนี้จะช่วยเสริมบทบาทของเอเชียทีคในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมต้อนรับผู้คนตลอดทั้งปี “วัลลภากล่าว
ด้าน”รอน ตัน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม NEON กล่าวว่า การเปิดตัว Jurassic World: The Experience ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ไม่เพียงสะท้อนพันธกิจของเราในการพาผู้ชม Get Closer™ สู่โลกแห่งจินตนาการที่พวกเขารัก ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของการผสานเรื่องราวอันทรงพลัง เข้ากับนวัตกรรม และจินตนาการอันเหลือเชื่อเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริง ฉากเสมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์
“การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างสรรค์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงการชมการแสดง แต่คือการเดินทางที่มอบประสาทสัมผัสอย่างครบถ้วน รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Universal Destinations & Experiences และ AWC นำเสนอประสบการณ์ที่ผู้คนจะสามารถเชื่อมโยง สัมผัส และมีส่วนร่วมกับความบันเทิงได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา”รอนกล่าว
ขณะที่”เจอรัลด์ เรนส์” รองผู้อำนวยการ Universal Live Events & Location Based Entertainment, Universal Destinations and Experiences กล่าวว่า เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้นำ Jurassic World: The Experience มายังประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของเราผ่านการนำนวัตกรรมด้านความบันเทิงภายใต้แบรนด์ Universal มาสู่กลุ่มผู้ชมในตลาดใหม่ๆ ผ่านแนวคิดที่สร้างสรรค์และประสบการณ์ตรงจากต้นฉบับ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่กรุงเทพฯ ด้วยการเดินทางรูปแบบใหม่กับประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟอันน่าประทับใจไม่รู้ลืม