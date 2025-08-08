เมเจอร์ ร่วมทุน เถ้าแก่น้อย 100 ล้าน ตั้งบริษัท ลุยธุรกิจป๊อปคอร์น เจาะตลาดไทย-ต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิต จัดซื้อและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทข้าวโพดคั่วแบบซอง พร้อมรับประทาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วน 51% เงินลงทุน 51 ล้านบาท และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) สัดส่วน 49% เงินลงทุน 49 ล้านบาท