สุชาติ จับมือบิ๊กนำเข้า Stutzer ดันสินค้าไทย เจาะตลาดสวิส กระตุ้นใช้เอฟทีเอ
วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น สมาพันธรัฐสวิส) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Stutzer & Co. AG ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท Stutzer & Co. AG เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ ว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งส่งเสริมสินค้าอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสวิส และใช้โอกาสนี้ผลักดันการขยายปริมาณและความหลากหลายของการนำเข้าสินค้าจากไทย พร้อมเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–EFTA ที่เพิ่งลงนามและอยู่ระหว่างกระบวนการให้สัตยาบัน เพื่อให้มีผลบังคับใช้
“FTA ไทย–EFTA เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพราะจะช่วยลดภาษีนำเข้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสวิส ซึ่งกระทรวงจะช่วยกำกับคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด ขอให้มั่นใจได้ หาก FTA มีผลใช้บังคับ จะยิ่งช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศขยายตลาดการค้าและเพิ่มการลงทุนร่วมกันมากยิ่งขึ้น” นายสุชาติกล่าว
ในการหารือครั้งนี้ นายสุชาติ พร้อมด้วยนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สคต. แฟรงก์เฟิร์ต ได้พบปะกับ Mr. Peter Singer, CFO & Member of the Executive Board และ Mr. Christoph Bertschi, Head of Commodity Foods พร้อมคณะผู้บริหารของ Stutzer & Co. AG
นายสุชาติ กล่าวว่า Stutzer ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญ นำเข้าสินค้าอาหารไทยมานานกว่า 30 ปี เช่น ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กะทิ สับปะรดกระป๋อง ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม เป็นต้น ผมขอให้บริษัทขยายการนำเข้าสินค้าไทยทั้งในเชิงปริมาณและความหลากหลาย และหากมีแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ทางกระทรวงยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากบริษัทประสบปัญหาทางการค้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานทูตพาณิชย์ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้โดยตรง เพราะเราตั้งใจมาสนับสนุนสินค้าไทยให้เติบโตในตลาดโลก โดยเฉพาะกับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งคนไทยกับชาวสวิสมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เหมือนพี่น้องกัน คนไทยก็ชอบมาสวิส คนสวิสก็ชอบมาเมืองไทย
สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2567 ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังสวิตเซอร์แลนด์มูลค่า 135,934.01 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังสวิตเซอร์แลนด์ โดยสินค้าหลัก ได้แก่ อาหารกระป๋อง ข้าว อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่ม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท Stutzer & Co. AG ก่อตั้งในปี 1964 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารมากกว่า 4,000 รายการจากทั่วโลก ทั้งอาหารแห้ง แช่แข็ง เครื่องดื่ม และสินค้าประเภท Non-Food โดยเฉพาะสินค้าเอเชีย ซึ่งนำเข้าจากไทย ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และอินเดีย ในสัดส่วนรวมราว 35–40% โดยในจำนวนนั้นเป็นสินค้าจากไทยถึง 60–70% ช่องทางการจัดจำหน่ายของ Stutzer แบ่งเป็น 1) Retailer เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน Asia Shop 20–25% 2) Food Service เช่น Wholesaler, Cash & Carry, Distributor 50–55% และ 3) Industrial 20% สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ แบรนด์ Le Dragon (ของบริษัทเอง) แบรนด์ของซัพพลายเออร์ และแบรนด์ของผู้ผลิตโดยตรง โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนเดินทางต่อไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้ และอีกหลายประเทศ เพื่อหาพันธมิตรการค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตามนโยบายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้วย