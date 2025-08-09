กรมการขนส่งทางบก รับมือช่วงวันหยุดยาว เข้มงวดจุดตรวจ
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับการดูแลภาคการขนส่งของประชาชนในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวนี้แม้ว่าจำนวนผู้เดินทางอาจจะไม่มากเท่ากับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่คาดว่าในช่วงวันหยุดยาววันแม่ปีนี้ จะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น
นายจิรุตม์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้มีการเข้มงวดตรวจสอบตามจุดตรวจ (Check point) และสถานีขนส่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ ที่จะวิ่งผ่านจุดตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมและปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนทุกคน