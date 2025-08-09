ฉลอง 10 ปี งานมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2025 ปลายส.ค.นี้
นายทากุโอะ ฮาเซกาวะ ประธานจัดงาน NIPPON HAKU BANGKOK กล่าวถึงมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2025 ว่า จะกลับมาพร้อมกับการฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยงานจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ที่จะมีการจัดเต็มทุกมิติของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น การศึกษาต่อญี่ปุ่น รวมถึงการนำเสนอสินค้าและบริการจากญี่ปุ่น
มหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2025 จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่การแสดงศิลปะดั้งเดิม เช่น การแสดงไทโกะ (Taiko), การแสดงละครพื้นบ้านดั้งเดิมไทชู เอ็นเกคิ ที่หาชมได้ยาก และการร่ายรำ Awaodori ไปจนถึงการสัมผัสประสบการณ์ อาหารญี่ปุ่นต้นตำรับจากร้านอาหารชื่อดังในญี่ปุ่น พร้อมกับการพบปะกับ ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น และ ศิลปินไทยสไตล์ญี่ปุ่น รวมกว่า 300 ชีวิต อาทิ WORLD ORDER, HANA, PSYCHIC FEVER, LIL LEAGUE, BNK48, CGM48 และอีกมากมาย ที่มาร่วมแสดงในงาน เติมเต็มความสนุกตลอด 3 วันเต็ม
โซนการศึกษาและหางาน (JAPAN EDUCATION & JOB FAIR) จะนำเสนอข้อมูลจากกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากญี่ปุ่น ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงหลักสูตรเฉพาะทาง โดยมีบูธจากสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ รวมถึงศิษย์เก่าญี่ปุ่นที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์พิเศษจะมีการบรรยายจาก JAXA (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (สวทช.) ของไทย เกี่ยวกับโอกาสในการเรียนต่อด้านอวกาศที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจ
สำหรับการหางาน จะมีบริษัทญี่ปุ่นเข้าร่วม พร้อมเปิดบูธแนะนำ ตำแหน่งงานมากกว่า 200 ตำแหน่ง ทั้งในญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พบกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
ส่วนการท่องเที่ยวญี่ปุ่น JAPAN TRAVEL FAIR นำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดของญี่ปุ่นบินตรงร่วมเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว กว่า 50 หน่วยงาน จัดครบทั้งแพ็คเก็จท่องเที่ยวสุดคุ้ม บัตรโดยสารรถไฟ JR PASS เดินทางทั่วญี่ปุ่น บัตรเข้าสวนสนุก โรงแรม เช่ารถเดินทางพร้อมคนขับ โปรโมชั่นพิเศษจากสายการบิน Japan Airlines, AirAsia และบริษัททัวร์ พบดีลไฮไลท์สุดพิเศษภายในงาน อาทิ ตั๋วเครื่องบิน Japan Airlines ไปญี่ปุ่นเริ่มต้น 16,xxx บาท, ลุ้นรับไมล์สะสม 30,000 ไมล์ 4 รางวัล และ 10,000 ไมล์ 2 รางวัล เพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2025
ภายในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2025 ยังมีการจัด โซนเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทท่องเที่ยวในไทยและสำนักงานการท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ โดยจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างพันธมิตรธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวระหว่างไทยและญี่ปุ่นในอนาคต
นอกจากนี้ยังมี KANPAI THAILAND 2025 มหกรรมสาเกและโชจูญี่ปุ่นครั้งใหญ่ของประเทศไทย ที่รวบรวมแบรนด์สาเกจากทั่วญี่ปุ่นกว่า 40 แบรนด์ดังให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสรสชาติและเรื่องราวของเครื่องดื่มดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร
พบกับ JAPAN GIFT FAIR งานเดียวที่คุณจะได้เดินช้อปแบบจุใจ พบกับของแท้ ของสะสม และของดีจากญี่ปุ่นทุกประเภท! ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น ของฝากสุดพิเศษ พร้อมไฮไลท์อย่าง ตู้กาชาปองสุดยิ่งใหญ่ที่ให้คุณหยอดเลือกสินค้าได้ถึง 200 รายการ พร้อมสินค้าพิเศษที่เปิดตัวที่นี่เป็นที่แรก และยังมีขบวน ANIME MANGA CONTENT สำหรับแฟนๆ อนิเมะและมังงะ งานนี้พลาดไม่ได้! พบกับการได้พบปะ Mask Rider และ Ultraman ตัวจริง โซนถ่ายรูปกับอนิเมะและมังงะในดวงใจ และสนุกไปกับ ขบวนมังงะออกใหม่ พร้อมของขวัญฟรีมากมายที่มอบให้กับแฟนๆ ทุกคน!
“การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลอง 10 ปีของ NIPPON HAKU BANGKOK ที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น แต่ยังเป็นการย้ายสถานที่ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งใหญ่กว่าทุกปี และพร้อมรองรับประสบการณ์ที่หลากหลายกว่าเดิม โดยคอนเซ็ปต์ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสญี่ปุ่นในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว ธุรกิจ และความบันเทิง รวมถึงการแสดงและกิจกรรมที่มีมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบเสน่ห์ใหม่ๆ ของญี่ปุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน”
NIPPON HAKU BANGKOK 2025 เป็นงานที่ไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่การเชื่อมโยงระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น การจัดงานในปีนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เตรียมตัวให้พร้อม! เข้าร่วมงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2025 ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00-20:00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG, Hall 5-6 เข้าร่วมงานฟรี
