“บางกอกแอร์เวย์ส” โชว์กำไรครึ่งปีแรก 68 2.09 พันล้านบาท ผู้โดยสารแตะ 2.2 ล้านคน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,735.1 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 895.0 ล้านบาท ให้บริการผู้โดยสารจำนวน 0.9 ล้านคน ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 69.6 และมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 405.7 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ ให้บริการผู้โดยสาร 2.2 ล้านคน มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,238.6 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิสำหรับช่วงครึ่งปีแรก 2,091.8 ล้านบาท โดยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,076.6 ล้านบาท และมีผลกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.99 บาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสกายแทร็กซ์ (Skytrax World Airline Awards) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Regional Airline) และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Regional Airline in Asia) ประจำปี 2025 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมอบการบริการที่ประทับใจและความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการบินโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ความร่วมมือในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels : SAF) โดยผู้ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทย สำหรับใช้ปฏิบัติการบินในเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตอกย้ำเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพทริออตส์เปิดตัวรูปปั้นเบรดี้ แซวตัวเองมีไว้ให้แฟนแฟนเจ็ตเขวี้ยงเบียร์ใส่
- นักวิชาการ แนะ ดันภาคบริการ พยุงจีดีพี 68 รับมือภาษีทรัมป์ 19%
- ทนายเขากระโดง โต้ภูมิธรรม อ้างพระราชประสงค์ ร.5 ไม่ได้ให้การรถไฟครอบครองทั้งหมด
- เช็กพื้นที่! ปศุสัตว์บางพลี ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์‘โรคพิษสุนัขบ้า’ 1 เดือน สั่งเข้มห้ามเคลื่อนย้ายหมา-แมว