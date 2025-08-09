นักวิชาการ แนะ ดันภาคบริการ พยุงจีดีพี 68 รับมือภาษีทรัมป์ 19%
นายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลังจากที่สหรัฐอเมริกา ประกาศใช้อัตราภาษี reciprocal tariff สำหรับประเทศไทยอยู่ที่ 19% นั้น ถือยังพอโล่งใจได้ในระดับหนึ่ง เพราะอัตราดังกล่าวใกล้เคียงกับประเทศอาเซียนอีก 5 ชาติ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอยู่ในช่วง 19–20%
นายสมภพ กล่าวว่า การถูกเก็บภาษีในระดับเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียน จะช่วยป้องกันการเบี่ยงเบนทางการค้าและห่วงโซ่อุปทาน หากภาษีไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ผู้นำเข้าสหรัฐฯ ก็จะหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ภาษีต่ำกว่าแทน
นายสมภพ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลคืออัตราภาษี 19% ถือว่ายังคงสูง ฉะนั้นอาจกลายเป็นแรงกดดันให้เกิดการย้ายและขยายฐานการผลิตกลับไปยังสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการทางการเมืองและเศรษฐกิจบังคับให้พันธมิตรหลักเข้าลงทุนในประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเหล่านี้นอกจากไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมจากกฎหมาย The Big One Beautiful Bill Act ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งลดภาษีนิติบุคคลและภาษีรายได้ของนักธุรกิจในประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนกลับเข้าอเมริกา
นายสมภพ กล่าวว่า สำหรับผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทย ตนมองว่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยกลุ่มที่มีมาร์จินกำไรสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ หรือเซมิคอนดักเตอร์ อาจพอรับมือได้ แต่กลุ่มสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และสินค้ามูลค่าเพิ่มต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตรากำไรสุทธิต่ำกว่า 10% จะได้รับผลกระทบ เพราะภาษี 19% อาจทำให้กำไรหายไป ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2568 การส่งออกของไทยขยายตัวได้ถึง 15% เพราะผู้ประกอบการเร่งส่งออกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ แต่ในครึ่งปีหลังอาจชะลอตัว เนื่องจากต้องรอระบายสินค้าที่เร่งส่งออกไปก่อนหน้า และภาคการส่งออกอาจเห็นผลกระทบชัดเจนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2569
นายสมภพ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะประคอง จีดีพีไทย ในปี 2568 ควรนึกถึงภาคบริการเช่นกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การบริโภคนอกบ้าน และธุรกิจสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งของประเทศไทย และหากสามารถใช้จุดแข็งของประเทศผลักดันกลุ่มเหล่านี้ได้ดี ก็อาจช่วยชดเชยผลกระทบจากการค้าโลกที่ชะลอตัวได้บางส่วน