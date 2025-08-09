แวดวงโฆษณาเศร้า! สิ้น ‘สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ’ ครีเอทีฟระดับตำนาน ผู้ติดลิสต์100ครีเอทีฟผู้มีอิทธิพลของโลก

แวดวงโฆษณาเศร้า! สิ้น ‘สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ’ ครีเอทีฟระดับตำนาน ผู้ติดลิสต์ 100 ครีเอทีฟผู้มีอิทธิพลของโลก
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า BrandAge Online โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
มีรายงานข่าวว่า พี่เข้ “สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ” เสียชีวิตแล้ว
สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ หรือที่รู้จักกันดีในแวดวงโฆษณาว่า “พี่เข้” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลาการแถวหน้าในวงการโฆษณาไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยร่วมทำงานกับลีโอ เบอร์เนท์ ประเทศไทยและเครือปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์เอเจนซีในกลุ่มปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย โดยผลงานที่สำคัญได้แก่ การนำลีโอ เบอร์เนทท์ รั้งตำแหน่ง Agency of the Year ของประเทศไทยในปี 2565 จัดอันดับโดยนิตยสาร Campaign Asia พร้อมกันนี้ ยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ไทยและสากลให้พิชิตเป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น McDonald’s, Samsung, LINE, P&G, Chevrolet, KFC, Uniqlo, Netflix เป็นต้น
ตลอดระยะการทำงานที่ผ่านมา สมพัฒน์ยังได้กวาดรางวัลโฆษณามาแล้วกว่า 800 รางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลก ไม่ว่าเป็น Cannes Lions, D&AD, One Show, Clio Awards, London International Awards ฯลฯ
นอกจากนี้ สมพัฒน์ยังถือเป็นอีกคีย์แมนสำคัญของวงการโฆษณาระดับโลก โดยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานประกวดโฆษณาทั้งระดับประเทศและสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวที Cannes Lions ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการถึง 3 ครั้ง
ในปี 2563 สมพัฒน์ได้รับเลือกให้ติดอยู่ในลิสต์ 100 ครีเอทีฟผู้มีอิทธิพลของโลก จัดอันดับโดยสื่อโฆษณาระดับโลก AdWeek และในปีเดียวกัน เขายังรั้งอันดับ 1 ครีเอทีฟของเอเชีย (Executive Creative Director Rankings) จัดอันดับโดย Best Ad On TV
ทีมงานขอแสดงความเสียกับครอบครัวทฤษฎิคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ