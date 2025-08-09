เนสท์เล่ ส่ง ‘สตาร์บัคส์ กระป๋อง’ ราคาหลักสิบ เขย่าตลาดกาแฟพร้อมดื่ม
ในช่วงนี้ใครที่เข้า “เซเว่น อีเลฟเว่น” จะเห็นบนเชลฟ์ “กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม” ราคาหลักสิบ ที่วางเรียงรายอยู่ในตู้ นอกจากอเมซอน เบอร์ดี้ เนสกาแฟ อาราบัส กาแฟบอส ยูซีซี ฯลฯ ที่ขายในราคาตั้งแต่ 29 บาท 35 บาท และ 39 บาท
ล่าสุดมี “สตาร์บัคส์ กระป๋อง” เข้ามาเป็นทางเลือกเพิ่ม เป็น “STARBUCKS DOUBLESHOT” สูตรเข้มข้น มีให้เลือก 3 รสชาติ ได้แก่ อเมริกาโน่ สูตรไม่มีน้ำตาล, อเมริกาโน่สูตรหวานน้อย และเอสเปรสโซ่ ลาเต้ ขนาด 220 มิลลิลิตร (มล.) ราคา 49 บาท แม้จะราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่เรียกว่าถือแบงก์ 50 บาท ไปซื้อยังมีทอน
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมจู่ๆ ถึงมี “สตาร์บัคส์กระป๋อง” เข้ามาสู่ตลาด และต้องวางขายในเซเว่นฯ เท่านั้น ทั้งที่ “สตาร์บัคส์” มีสาขากระจายอยู่ทั่วไทย
“สตาร์บัคส์ กระป๋อง” เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศมาเลเซีย โดยทาง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ขอซื้อสิทธิเป็นผู้นำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ต้องการความสะดวก จึงมองว่า“สตาร์บัคส์” แบบพร้อมดื่ม ในราคาย่อมเยา น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและยิ่งวางขายในเซเว่นฯ ที่มีสาขากว่า 14,000 สาขา ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบล จึงน่าจะผลักดันแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทุกระดับได้ไม่มากก็น้อย
ขณะที่ปัจจุบันพบว่าคนไทยดื่มกาแฟเฉลี่ย 1.7 แก้วต่อคนต่อวัน ทำให้ตลาดกาแฟไทยยังเติบโต โดยในปี 2568 ประเมินว่า ภาพรวมมูลค่าตลาดกาแฟไทยอยู่ที่ 65,000 ล้านบาท