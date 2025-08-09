ส.อสังหาสงขลา ยัน แรงงานกัมพูชา กลับปท.ไม่กระทบ เหตุมีน้อย ส่วนมากเป็นเมียนมา

สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา เผย แรงงานกัมพูชากลับประเทศไม่กระทบ เหตุเกือบ 100% เป็นเมียนมา ชี้ ‘ลูกค้า’ อยากมีบ้านแต่ติดยังมีหนี้บัตรเครดิต
จากสถาการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาเรียกให้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยกลับประเทศ เป็นการบีบรัฐบาลทางอ้อม เพราะคาดว่าแรงงานกัมพูชากลับประเทศในจำนวนที่มาก จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน
นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลากล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลเรียกแรงงานกัมพูชากลับประเทศ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ใน จ.สงขลาและจังหวัดภาคใต้ เนื่องจากแรงงานที่ทำงานภาคอสังหาริมทรัพย์เกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นแรงงานเมียนมา อันดับสองแรงงานคนไทยและอันดับสามแรงงานจาก สปป.ลาว แรงงานกัมพูชามีอยู่บ้างในภาคประมงแต่ก็ไม่มาก ซึ่งไม่อยากกลับประเทศเพราะไม่มีงานทำแล้วค่าแรงก็ถูกด้วย
นายวรัชญ์กล่าวว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้น อันเนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาต่ำจาก 3 ล้านบาท ลูกกลุ่มนี้มีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่มีกำลังการผ่อนน้อย เนื่องจากมีหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้ว แต่ที่อยู่อาศัยในบางทำเลยังไปได้ เช่นโครงการที่อยู่ใกล้กับ ม.อ.มีลูกค้าให้ความสนใจมาก แต่ไม่ทราบว่าสถาบันการเงินจะปล่อยกู้หรือไม่