คลัง-กอช. ปล่อย MV หวยเกษียณ นวัตกรรมการออมใหม่ ศุกร์ได้ลุ้น – สุขได้ออม

คลัง-กอช. ปล่อย MV เพลง หวยเกษียณ นวัตกรรมการออมใหม่ ศุกร์ได้ลุ้น – สุขได้ออม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม กระทรวงการคลัง โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง “หวยเกษียณ” เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการออมของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ภายใต้แนวคิด “ศุกร์ได้ลุ้น – สุขได้ออม” ใช้พฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนไทยให้กลายเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตอย่างมั่นคง

“สลาก กอช.” หรือที่หลายคนเรียกว่า “หวยเกษียณ” เป็นรูปแบบการออมใหม่ที่ให้สิทธิลุ้นเงินล้านทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการเงิน โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะสูญหาย เพราะไม่ว่าท่านจะถูกรางวัลหรือไม่ เงินที่ใช้ซื้อสลากจะไม่สูญเปล่า แต่จะกลายเป็น“เงินออม” ทั้งหมดในบัญชีของท่าน พร้อมรับผลตอบแทนจากการลงทุน และคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาตลอดชีวิตตอนท่านมีอายุครบ 60 ปี

ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมออมเงินกับ กอช. ผ่าน “สลาก กอช. – หวยเกษียณ” ได้ในเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้ง “คนชอบลุ้น” และ “คนอยากเก็บเงิน” ไปพร้อมกัน
สามารถรับชมมิวสิควิดีโอเพลง “หวยเกษียณ” ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ยูทูป อินสตาแกรม เอ็กซ์(ทวิตเตอร์) ของกระทรวงการคลังและช่องทางประชาสัมพันธ์ของ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
https://youtu.be/LaVRfrt1kDo?si=CeoMS_E7N2ihgJvX

