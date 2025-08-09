ผู้โดยสารเจ็บ 10 ราย เหตุรถไฟตกรางที่กุยบุรี รฟท.เร่งกู้ขบวน-หาสาเหตุ ยันไม่กระทบเดินรถ

การรถไฟฯ ส่งขบวนรถพิเศษช่วยอันตราย กู้ขบวนรถตกรางที่กุยบุรี คาดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย ปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สืบเนื่องจากเหตุการณ์ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 38/46 เส้นทางสุไหงโก-ลก-กรุงเทพอภิวัฒน์ ตกรางบริเวณย่านสถานีกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของตู้โดยสารคันที่ 10-12 ที่เกิดขึ้นวันนี้ เวลา 05.15 น. ส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 10 ราย
เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา เบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลเล็กน้อย อาทิ เจ็บหัวไหล่ ปวดต้นคอ ปวดท้ายทอยและไหล่
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งหมดปลอดภัย ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ได้ขนถ่ายผู้โดยสารจากตู้ที่ตกรางขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมาย และนำตู้โดยสารที่ไม่ได้ตกรางทำขบวนต่อจนถึงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ต่อไป
การรถไฟฯ จัดส่งขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายไปยังสถานีกุยบุรี เพื่อดำเนินการยกรถตกรางออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลต่อการให้บริการขบวนรถสายใต้แต่อย่างใด ขบวนรถสามารถเดินได้ตามปกติ การรถไฟฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและเร่งด่วน เบื้องต้น ฝ่ายการช่างกลแจ้งว่า คาดการณ์สามารถยกรถที่ตกราง จำนวน 3 คัน ออกให้พ้นโครงสร้างทางเพื่อซ่อมแซมสภาพทางได้ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันนี้ (เที่ยงคืน)
ขณะที่ฝ่ายการช่างโยธาแจ้งว่า คาดการณ์สามารถซ่อมแซมทางให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้น (ขบวนรถสามารถผ่านได้โดยลดความเร็ว) แล้วเสร็จไม่เกิน 12.00 น. ของวันที่ 10 ส.ค. 68 (พรุ่งนี้)
ส่วนรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย
1. นางนิล (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี
2. น.ส.ทิพสุดา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี
3. ด.ญ.ปาลิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 5 ปี
4. น.ส.จาริณี (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี
5. น.ส.กานดา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี
6. น.ส.ไพรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี
7. นางผาณิต (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี
8. พันตำรวจโท LIMCIAN (สงวนนามสกุล) สัญชาติมาเลเซีย อายุ 38 ปี
9. น.ส.สัตตบงกช (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี
10. น.ส.เยาวนาถ (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี