ขนส่ง ประกาศเพิ่ม 10 ตัวอักษรใหม่ ป้ายทะเบียนรถพิเศษ ‘สมคิด-อุรัสยา-รวยดี-ปารณ’
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2568 มีสาระสำคัญเป็นการประกาศบัญชีตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพิ่มเติมจากเดิมอีก 10 ตัวอักษร
สำหรับ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ฉบับนี้ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เดิมรวม 12 ฉบับ ได้กำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวด และหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไว้แล้วนั้น โดยที่ประชาชนและสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มีการเสนอตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศข้างต้น
ประกอบกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมจำนวน 10 หมวด
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) (2) ข) ของกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประจำปี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
รวมทั้งข้อ 6 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2565 นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
จึงกำหนดให้เพิ่มเติมตัวอักษรประจำหมวดตามบัญชีแนบท้าย ประกาศนี้ เป็นตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568
สำหรับบัญชีตัวอักษรประจำหมวด แนบท้ายประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568 มีดังนี้ 1.กุล 2.ปารณ 3.ภคินทร์ 4.รวยดี 5.วิเศษ 6.วีร์วิน 7.ศรีบุญชัย 8.สมคิด 9.สว่าง และ 10.อุรัสยา