เปิดเหตุผล ทำไม ทำเล รถไฟฟ้าสายสีชมพู ไม่ติดโผท็อป 5 ราคาที่ดินแพง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 โดย ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 มีค่าดัชนีเท่ากับ 433.0 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ด้านราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าพบว่า เส้นทางรถไฟฟ้า 5 อันดับแรก ที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด
อันดับ 1 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางแค-พุทธมณฑล สาย 4) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 พื้นที่บางแค และหนองแขม มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
อันดับ 2 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค), รถไฟฟ้าสายสีทอง (ธนบุรี -ประชาธิปก) และสายสีส้ม (ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่ากัน คือ ร้อยละ 27.0 พื้นที่บางกอกใหญ่ ธนบุรี และคลองสาน มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
อันดับ 3 รถไฟฟ้า BTS สายสีลม และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ) โดยรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่ากัน คือ ร้อยละ 25.7 พื้นที่ภาษีเจริญ และจตุจักร มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
อันดับ 4 รถไฟฟ้าสายสีม่วง(เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 พื้นที่ธนบุรี คลองสาน และราษฎร์บูรณะ มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
อันดับ 5 ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-หัวลำโพง) โดยรถไฟฟ้าทั้ง 2สายมีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 24.8 พื้นที่จตุจักร และวัฒนา มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา เท่ากับ 415.2 จุด เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พลิกดูราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน 5 อันดับแรก ที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด
1.สายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปูและสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ เพิ่มขึ้้น 39.6% พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ พระประแดง และเมืองสมุทรปราการ เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
2.สายสีม่วงบางใหญ่-เตาปูน เพิ่มขึ้น 10.1% พื้นที่เมืองนนทบุรี บางบัวทอง และบางใหญ่ เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
3.รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท เพิ่มขึ้น 8.8% พื้นที่พระโขนง วัฒนา และบางนา เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
4.สายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง เพิ่มขึ้น 8.5 % พื้นที่วังทองหลาง และสวนหลวง เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
และ 5.รถไฟฟ้า MRT และสายสีแดงเข้มบางซื่อ-หัวลำโพง เพิ่มขึ้น 7.9 % พื้นที่วัฒนา และห้วยขวาง เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาราคาที่ดินในช่วงครึ่งปีแรก 2568 ของ REIC พบว่า รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ไม่ได้ติดอยู่ในโผ 5 อันดับราคาที่ดินปรับขึ้นสูงสุด ทั้งที่เปิดให้บริการพร้อมสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยังเป็นพื้นที่ยังไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ จึงทำให้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าไม่ขยับ แม้ว่ารถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามในปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่รถไฟฟ้าสายสีสมชมพูยังไม่เปิดให้บริการ ดัชนีราคาที่ดินติดโผ 3 ไตรมาสติด แต่หลังจากนั้นดัชนีราคาก็ไม่มีการขยับแต่อย่างใด
ขณะที่ในปี 2568 เทียบกับปี2567 ดัชนีราคาที่ดินของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพิ่มขึ้น 2.1% แต่เมื่อเทียบรายไตรมาสติดลบ 2% จึงทำให้ไม่ติดท็อป 5
ด้าน สุรเชษฐ กองชีพ หัวหน้าฝ่ายวิจัย และที่ปรึกษา คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูตั้งแต่ถนนติวานนท์ แจ้งวัฒนะ รามอินทรามีการพัฒนามานานมากแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่อาศัยและค้าปลีกขนาดใหญ่และเล็ก รองรับชุมชนโดยรอบ ยังไม่ค่อยมีอาคารสำนักงาน หรือแหล่งงานขนาดใหญ่ คนจึงเข้ามาทำงานในกรุงเทพชั้นใน
ส่วนใหญ่โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นบ้านจัดสรรต่ำกว่า 3.5 ล้านบาท และมากกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่คอนโดมิเนียมยังมีน้อยเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยมีสะสม 29,278 ยูนิต ขายได้แล้ว 3% ส่วนใหญ่เป็นระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทหรือไม่เกิน 1 แสนบาทต่อ ตร.ม. เนื่องจากมีข้อจำกัดผังเมืองรวม กทม. จำกัดพัฒนาอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตร.ม. ในบางพื้นที่ถนนรามอินทรา
สำหรับราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-7% ต่อปี ในช่วงตั้งแต่ถนนติวานนท์ต่อเนื่องถึงแจ้งวัฒนะและวงเวียนหลักสี่อยู่ที่ 250,000-380,000 บาทต่อ ตร.ว. ถนนรามอินทรา 250,000-300,000 บาทต่อ ตร.ว. และต่ำกว่า 300,000 บาทต่อ ตร.ว. ไปจนถึง 200,000 บาทต่อ ตร.ว.ในพื้นที่ใกล้กับสถานีมีนบุรี สถานีปลายทาง ราคามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอีกตามศักยภาพของพื้นที่และการประกาศใช้ผังเมืองรวม กทม.ในปี 2570