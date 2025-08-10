‘สุชาติ’ มอบตรา Thai SELECT โฉมใหม่ให้ 8 ร้านอาหารไทยในสวิส ดันสู่เวทีโลก-เดินหน้าหาทางแก้ปัญหาขาดเชฟ รับหารือร่วม 3 กระทรวง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น สมาพันธรัฐสวิส) ณ โรงแรม Zurich Marriott ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการค้าและภาพลักษณ์ธุรกิจร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมมอบตรา Thai SELECT โฉมใหม่ ติดดาวให้แก่ร้านอาหารไทยรายใหม่ 8 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ ตามนโยบายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สำหรับร้านที่ได้รับตรา Thai SELECT 1 ดาวในครั้งนี้ ได้แก่
1.ร้าน Roi-Et Thai Restaurant ที่เมืองซูริค
2.ร้าน Little Thai ที่เมืองอินเตอร์ลาเคน
3.ร้าน Siam Thai Catering & Take Away ที่เมืองบูคส์
4.ร้าน Phanat Thai Restaurant ที่เมืองลูเซิร์น
5.ร้าน Thai Lemon Grass ที่เมืองซูริค
6.ร้าน Thai Food Corner ที่เมืองซูริค
7.ร้าน Phuket Thai Food ที่เมืองซูริค
และ 8.ร้าน Zentral Thai Restaurant ที่เมืองซูริค
นายสุชาติ ระบุว่า ร้านอาหารไทยถือเป็น Soft Power ด้านอาหาร ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย และเป็น “หน้าต่าง” ให้ชาวต่างชาติเข้าถึงวัฒนธรรมไทย การมอบตรา Thai SELECT โฉมใหม่ ซึ่งมี 4 ประเภท (Casual, 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว) จะช่วยยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน สวิตเซอร์แลนด์มีร้านไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT รวม 22 ร้าน
ทั้งนี้ ระหว่างการหารือ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสะท้อนว่า จุดแข็งของอาหารไทยคือรสชาติไทยแท้ ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครเลียนแบบได้ อาหารไทยยังเป็นที่รู้จักจากรุ่นสู่รุ่นในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ปัญหาหลักคือ การขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวไทยที่มีฝีมือปรุงอาหารรสชาติไทยแท้ จึงอยากให้รัฐบาลไทยช่วยผลักดันให้พ่อครัวแม่ครัวไทยเข้ามาทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ได้ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของรสชาติอาหารไทยแท้ในตลาดสวิส
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาหารไทยสู่ตลาดโลก จะนำประเด็นนี้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาทางออก เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานด้านอาหารไทย การผลักดันให้สาขาเชฟอาหารไทยเป็นอาชีพขาดแคลนในสวิตเซอร์แลนด์ การใช้ตรา Thai SELECT ให้เป็นแต้มต่อในการดำเนินและขยายธุรกิจร้านอาหารไทย รวมถึงการต่อยอดแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลร้าน Thai SELECT ทั่วโลก เชื่อมต่อ Search Engine และระบบจองร้าน พร้อมบอกเล่าคุณสมบัติของสมุนไพรไทยและวัตถุดิบสำคัญ เพื่อทำการตลาดเชิงรุก ให้ตรานี้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงง่ายในระดับโลก
“เรามารับฟังปัญหาของร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับตรา Thai SELECT เพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างตรงจุด เพราะการมีร้านอาหารไทยที่มีมาตรฐาน จะช่วยส่งเสริมการจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงพาณิชย์มีแอปและเว็บไซต์สำหรับช่วยทำตลาดในระดับประเทศและระดับโลก จะให้ตรา Thai SELECT เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยรักษาคุณภาพอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบไทยในร้านอาหารทั่วโลก อีกทั้งจะช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะครอบครัว Thai SELECT ” นายสุชาติ กล่าว