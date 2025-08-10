กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยม-น่าน พร้อมใช้ “บางระกำโมเดล”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชวลิต สุราราช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำยม – น่าน ครั้งที่ 2/2568 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ นายบุญเหลือ กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน พร้อมเสริมคันป้องกันชั่วคราวในจุดเสี่ยง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
นอกจากนี้ นายบุญเหลือ กล่าวว่า ยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ “บางระกำโมเดล” เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 2568 โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2568