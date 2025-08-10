พิชัย ขอบคุณผลโพล สะท้อนเสียงชื่นชมผลเจรจาภาษี พร้อมผลักดันศก.ไทยเติบโตมั่นคง

พิชัย ขอบคุณผลโพล สะท้อนเสียงชื่นชมผลเจรจาภาษี ตอกย้ำความสำเร็จ ไทยเดินหน้าต่ออย่างสง่างามบนเวทีโลก
จากกรณีสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชน เปิดเผยรายงานผลสำรวจเรื่อง “เปิดใจประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม พบว่า ความสำเร็จของทีมเศรษฐกิจไทย นำโดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิชัย ชุณหวชิร ในการเจรจาภาษีกับ สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากร้อยละ 74.5 ของตัวอย่างว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย
ซูเปอร์โพลเผย คนไทยปลื้มความสำเร็จเจรจาภาษีกับสหรัฐ หนุนตั้ง บุ๋ม-ปนัดดา โฆษกจิตอาสา กว่า 72%
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงเรื่องนี้ว่า ขอบคุณซูเปอร์โพล และขอบคุณประชาชนทุกคนที่เชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจไทย
ความสำเร็จจากการเจรจาภาษีกับสหรัฐ คือข่าวดีของประเทศ ที่ไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษ แต่มันคือเสียงยืนยันว่าประเทศไทยยังเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามบนเวทีโลก
ผมเชื่อว่า ความเชื่อมั่นคือ ‘ทุน’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ และเราจะไม่หยุดเพียงการเจรจาครั้งนี้ เราจะใช้ทุกเวที ทุกโอกาส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงครับ
— พิชัย ชุณหวชิร – Pichai Chunhavajira (@PichaiChun) August 10, 2025