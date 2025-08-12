รมว.พาณิชย์ เร่งฟื้นค้าชายแดน พร้อมหาตลาดใหม่ จ่อคุยทูตลาว ส่งสินค้าผ่านอุบลฯไปลาว-กัมพูชา

‘รมว.พาณิชย์’ ชี้ฟื้นการค้าชายแดนเน้นรักษาตลาดเดิม-เร่งหาตลาดใหม่ เล็งคุยทูตลาวขอผ่านทางส่งสินค้าจากอุบลฯ ไปลาว-กัมพูชา
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่ท้องสนามหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการฟื้นฟูการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หากมีการประเมินว่าต้องเปิดด่านว่า ต้องรอข้อมูล แต่ศูนย์ที่เราตั้งมีการปรึกษาเรื่องการค้าชายแดน วันนี้สินค้าการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของเราที่กัมพูชาก็พอมี ซึ่งผู้ประกอบการมีการปรับตัวเรื่องการขนส่งไปใช้ทางเรือ และทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เจอทูตประเทศลาวและคิดว่าจะไปหารืออีกครั้งว่าจะขอผ่านจาก จ.อุบลราชธานี ไปลาวและกัมพูชาจะมีค่าผ่านทางอย่างไร โดยเราจะหารือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
เมื่อถามถึงแนวโน้มการฟื้นฟูตลาดยากหรือไม่ นายจตุพรกล่าวว่า วันนี้เน้นรักษาตลาดเดิมให้ได้ไว้ก่อน ขณะเดียวกันก็เร่งหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการ