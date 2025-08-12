สุชาติ นำทีม พณ. จับมือยักษ์ใหญ่วงการอัญมณีสวิส ดึงซื้อพลอย–เครื่องประดับจากไทย
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น สมาพันธรัฐสวิส นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าพบผู้บริหารบริษัท Gübelin หนึ่งในแบรนด์หรูด้านอัญมณีและนาฬิกาชื่อดังระดับโลก เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าพลอยและเครื่องประดับกับประเทศไทย ดึงพลอยไทยสู่แบรนด์หรูระดับโลก
ได้นำคณะหารือกับ Ms. Bettina Börner, Senior Director Jewellery Product Development & Production และ Mr. Clément Mercier,Boutique Manager ของ Gübelin ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวสวิสก่อตั้งตั้งแต่ปี 1854 มีชื่อเสียงในฐานะ “House of Gübelin” ครอบคลุมธุรกิจร้านเครื่องประดับ นาฬิกา และสถาบันอัญมณีศาสตร์ Gübelin Gem Lab ซึ่งมีศูนย์ตรวจสอบอัญมณีในหลายประเทศ รวมถึงกรุงเทพฯ
นายสุชาติ ระบุว่า ได้เห็นโอกาสให้บริษัทนำเข้าพลอยสีและวัตถุดิบอัญมณีคุณภาพสูงจากไทย พร้อมเชิญร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair จัดช่วง 9–13 กันยายน 2568 และ เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี จัดช่วง 5–10 ธันวาคม 2568 เพื่อพบผู้ผลิต–ผู้ส่งออกไทยโดยตรง บริษัทแสดงความสนใจมองหา supplier รายใหม่จากไทย พร้อมโชว์สร้อยที่ใช้พลอยจากประเทศไทย และยืนยันคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
และในวันเดียวกัน นายสุชาติ ยังได้เข้าพบผู้บริหาร Migros Geneva สาขา Migros Balexert ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อผลักดันการนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–EFTA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของสินค้าไทย
นายสุชาติ กล่าวเสริมว่า สินค้าไทยหลายชนิดได้รับความนิยมสูงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิออร์แกนิคจากศรีสะเกษ ที่มีการเล่าเรื่องราว (storytelling) จนขายได้ราคาสูง เหมาะกับผู้รักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเครื่องแกง ซอสปรุงรส กะทิ เส้นหมี่ สับปะรดกระป๋อง และน้ำจิ้มไก่ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดท้องถิ่น
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนให้ Migros เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – Anuga Asia 2026 เพื่อคัดเลือกสินค้าและพบปะผู้ผลิตไทย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสวิตเซอร์แลนด์ให้มากขึ้น
“ให้ทูตพาณิชย์ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการเยี่ยมชมแหล่งผลิตในประเทศไทย” นายสุชาติ กล่าว