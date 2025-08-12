พณ.ดัน 30 แบรนด์ไทยมีดี ร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ โชว์ไฮไลต์สินค้าต้นแบบพรึบ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไกล สร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมชมบูธแสดงสินค้ากระทรวงพาณิชย์ (SMART Local Pavilion)
นายจตุพร กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์จำนวน 30 รายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดี สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น และโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ไทยที่ร่วมสมัยให้ได้เลือกชม เลือกชอป อาทิ กระเป๋าผ้าชนเผ่าลีชู (กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าชนเผ่าลีชู จ.แม่ฮ่องสอน) เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้าไทย (ณ นาวัง จ.หนองบัวลำภู) เครื่องประดับลายวิจิตร (แบรนด์ PIROON กรุงเทพมหานคร) ผ้าฝ้ายทอมือสามสี (วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อทุ่ง จ.ลำพูน) กระเป๋าทำมือดีไซน์รักษ์โลก (มาฆะดีไซน์ จ.นนทบุรี) เป็นต้น
ไฮไลต์สำคัญของงานในครั้งนี้ คือ การเปิดตัว “สินค้าต้นแบบ” สุดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการรวมพลังของเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชนมีดี ภายใต้กิจกรรม SMART Local METRIX-D โดยแต่ละแบรนด์ได้นำ จุดเด่น อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นสินค้าใหม่ที่แตกต่างอย่าง ‘มีดี’ ทั้งด้านแนวคิด การออกแบบ และการใช้งาน นับเป็นก้าวสำคัญของการต่อยอดธุรกิจชุมชนจาก “ผู้ผลิตรายเดี่ยว” สู่ พลังเครือข่ายมีดีเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพ เช่น KONJA โกนจา แมวมงคลสัญลักษณ์แห่งความโชคดี BUNGA บุหงา รองเท้าบูทผ้าปาเต๊ะ และกระเป๋ากะเพราไข่ดาว
การนำผู้ประกอบการ 30 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพการประกอบธุรกิจให้เข้มแข็ง ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าภายในประเทศ ภายใต้นโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ คาดว่าตลอดการจัดงาน 9 วัน จะสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการที่ร่วมออกงานทั้ง 30 ราย ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ทั้งยอดขายภายในงานและคำสั่งซื้อของคู่ค้าในอนาคต
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่า พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 30 ราย ภายในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ณ SMART Local Pavilion กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้เลือกซื้อเพิ่มเติมได้หลังจบงาน