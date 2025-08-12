CAAT ชวนนักบิน-เกษตรกร ขึ้นทะเบียนโดรนเกษตรผ่าน UAS Portal ฟรี พร้อมเช็กพื้นที่อนุญาตบิน

CAAT เชิญนักบิน-เกษตรกร ขึ้นทะเบียนโดรนเกษตรผ่าน UAS Portal ฟรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (สพท.) หรือ CAAT กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มายังเกษตรกรชาวไทย CAAT จึงขอเชิญชวนนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกรที่ครอบครองโดรนทุกรายโปรดขึ้นทะเบียนตัวโดรนและขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านระบบ UAS Portal ผ่านทางเว็บไซต์ uasportal.caat.or.th และ Mobile Application “UAS Portal” รองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบพื้นที่อนุญาตบินผ่านแอพพลิเคชั่น UAS Portal
พล.อ.อ.มนัทกล่าวว่า นอกจากนี้ CAAT ยังได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจและร่วมประชาสัมพันธ์กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน โดยนายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ นายกสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมจะทำหน้าที่ในการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร ทั้งงานด้านเอกสารต่างๆ การลงทะเบียน และการขออนุมัติ เพื่อนำเข้าหารือกับ CAAT และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรสามารถดำเนินต่อไปได้
ก่อนหน้านี้สมาคมได้ขอความร่วมมือไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส่งผ่านประกาศผ่อนปรนการบินโดรนเกษตรฯ ของ CAAT ไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบประกาศ กพท.ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 ดังกล่าวให้นักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร สามารถนำเอกสารไปแจ้งพื้นที่การบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นักบินโดรนเกษตร เกษตรกร สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้
– ประกาศ-กพท.ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 : https://uasportal.caat.or.th/laws
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลทำการบินโดรนเพื่อการเกษตร : https://uasportal.caat.or.th/forms
– ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับและจดทะบียนโดรน : https://uasportal.caat.or.th/infographic https://www.facebook.com/share/p/1A7PsALsTU/