กรมปศุสัตว์ ย้ำ จุดยืนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงทุกขั้นตอนผลิต หลังมีกระแสเปิดทางนำเข้าหมูสหรัฐ
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกระแสการเปิดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ ว่า ประชาชนมีความกังวลถึงการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูจะกระทบต่อสุขภาพของคนไทย ในขณะนี้ตนยังไม่ได้รับแจ้งถึงรายละเอียดและการดำเนินการใด ๆ อย่างชัดเจน มีเพียงการติดตามข่าวสารจากสื่อเท่านั้น แต่สำหรับกรมปศุสัตว์ ที่ผ่านมาเรามีจุดยืนอย่างชัดเจนต่อนโยบายห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง ตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ต่อเกษตรกรให้ตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเร่งเนื้อแดงมาโดยตลอด
นายสมชวน กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟาร์มทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ที่พร้อมจะส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า ซึ่งมีกว่า 160 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย และญี่ปุ่น ต่างก็มีคำสั่งห้ามใช้ และห้ามนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง เนื่องจากมีข้อกังวลด้านสุขภาพในผู้บริโภค
“สารเร่งเนื้อแดง ถือเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายไทย เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพหากมีการสะสมในร่างกาย อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย โดยกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนมาตลอด ซึ่งผมก็เชื่อว่า รัฐบาลก็จะคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลักเช่นกัน คงจะไม่มีใครต้องการให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีมาตรฐานต่ำลง”นายสมชวน กล่าว
นายสมชวน กล่าวว่า หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติม ตนก็จะนำเรียนปรึกษากับนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เท่าที่ได้หารือมา ตัวท่านเองก็มีจุดยืนในเรื่องนี้ไม่ต่างจากกรมปศุสัตว์