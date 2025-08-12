จับตา ‘นบข.’ 13 ส.ค. เคาะเงินช่วยปลูกนาปรังไร่ละ1พัน ชาวนาหวังพ่วงนาปี 1,200 บาท
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 13 สิงหาคม ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะมีการพิจารณา 4 วาระสำคัญ คือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า 840,000 ครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 เสนอไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวด้านประกันภัยนาปี ซึ่งต้องพิจารณาเบี้ยประกันที่รัฐจะช่วยสนับสนุน และโครงการกำหนดโควต้าข้าวอินทรีย์ โดยวาระส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการ นบข.ด้านผลิต ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจะคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เริ่มการจ่ายเงินแก่เกษตรกร
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการ นบข.ด้านตลาด ได้เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางรอขายช่วงที่ผลผลิตออกน้อยเพื่อประคองราคาขาย 2.มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต๊อกเพื่อรอการขาย และ 4.จัดตลาดนัดข้าวเปลือก และมาตรการลดต้นทุนให้เกษตรกร เช่น ปุ๋ยราคาถูก ซึ่ง นบข.เห็นชอบแล้ว รอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป และคาดว่าจะเข้าพร้อมกับการอนุมัติไร่ละ 1,000 สำหรับนาปรัง และไร่ละ 1,200 บาทสำหรับนาปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 คาดมีปริมาณผลผลิต 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ชาวนาคาดหวังว่าการประชุม นบข.จะผ่านความเห็นชอบจ่ายไร่ละ 1,000 บาท สำหรับนาปรัง และ 1,200 บาทสำหรับข้าวนาปี เสียที เพราะจะได้ชัดเจน และเติมเงินให้ชาวนาต่อเพาะปลูกรอบใหม่ รวมถึงเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าด้านเกษตร โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 13 สิงหาคม ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาอยู่ที่ตันละ 5,500-6,000 บาท