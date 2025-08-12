เศรษฐกิจ

จับตา ‘นบข.’ 13 ส.ค. เคาะเงินช่วยปลูกนาปรังไร่ละ1พัน ชาวนาหวังพ่วงนาปี 1,200 บาท

จับตา ‘นบข.’ 13 ส.ค. เคาะเงินช่วยปลูกนาปรังไร่ละ1พัน ชาวนาหวังพ่วงนาปี 1,200 บาท

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 13 สิงหาคม ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะมีการพิจารณา 4 วาระสำคัญ คือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า 840,000 ครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 เสนอไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวด้านประกันภัยนาปี ซึ่งต้องพิจารณาเบี้ยประกันที่รัฐจะช่วยสนับสนุน และโครงการกำหนดโควต้าข้าวอินทรีย์ โดยวาระส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการ นบข.ด้านผลิต ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจะคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เริ่มการจ่ายเงินแก่เกษตรกร

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการ นบข.ด้านตลาด ได้เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางรอขายช่วงที่ผลผลิตออกน้อยเพื่อประคองราคาขาย 2.มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต๊อกเพื่อรอการขาย และ 4.จัดตลาดนัดข้าวเปลือก และมาตรการลดต้นทุนให้เกษตรกร เช่น ปุ๋ยราคาถูก ซึ่ง นบข.เห็นชอบแล้ว รอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป และคาดว่าจะเข้าพร้อมกับการอนุมัติไร่ละ 1,000 สำหรับนาปรัง และไร่ละ 1,200 บาทสำหรับนาปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 คาดมีปริมาณผลผลิต 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ชาวนาคาดหวังว่าการประชุม นบข.จะผ่านความเห็นชอบจ่ายไร่ละ 1,000 บาท สำหรับนาปรัง และ 1,200 บาทสำหรับข้าวนาปี เสียที เพราะจะได้ชัดเจน และเติมเงินให้ชาวนาต่อเพาะปลูกรอบใหม่ รวมถึงเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าด้านเกษตร โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 13 สิงหาคม ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาอยู่ที่ตันละ 5,500-6,000 บาท