อสังหาฯ ชง 2 มาตรการแก้หนี้ครัวเรือน กู้ไม่ผ่าน ตั้งกองทุนค้ำสินเชื่อ ผุดโกดังหนี้ มัดรวม ‘บ้าน-บัตร-รถ’

อสังหาฯชง 2 มาตรการแก้หนี้ครัวเรือน กู้ไม่ผ่าน ตั้งกองทุนค้ำสินเชื่อ ผุดโกดังหนี้ มัดรวมบ้าน บัตรเครดิต รถ ลดภาระหนี้
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า มีความคาดหวังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 นี้ จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก ไม่ว่าจะเป็นในอัตราเท่าใดก็ตาม โดยให้มีผลในทันที ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการเงินก็ต้องให้สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างแท้จริงเท่ากับดอกเบี้ยนโยบายด้วย ไม่ใช่ปรับลดให้แค่ครึ่งหนึ่งเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้มาตรการนโยบายการเงินด้านดอกเบี้ย ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
“ถ้าในครั้งนี้กนง.ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลง เชื่อว่าจะมีการปรับลดในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ที่มีนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธปท.คนใหม่ร่วมประชุมด้วย เนื่องจากผู้ว่าการธปท.คนใหม่มีแนวคิดลดดอกเบี้ยเชิงลึกและยาวนานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นายสุนทรกล่าว
นายสุนทร กล่าวว่า วันที่ 15 สิงหาคมนี้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้บ้าน ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธานจะมีการประชุม เป็นครั้งที่สองต่อจากครั้งแรกที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งระบบ โดย 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทย มีข้อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2 เรื่อง
ประกอบด้วย
1.เรื่องโกดังหนี้ โดยเป็นการรวมยอดหนี้บ้านที่คงเหลือกับหนี้อื่นๆ เช่น บัตรเครดิต รถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล โดยนำมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกันเพื่อขอสินเชื่อใหม่ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคือบ้าน เพื่อให้เหลือหนี้ทางเดียวคือหนี้บ้าน จะช่วยบรรเทาภาระหนี้และมีความสามารถในการผ่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นหนี้เสียและไม่ให้บ้านถูกยึด ซึ่งปัจจุบันในระบบมีหนี้บ้านอยู่กว่า 5 ล้านล้านบาท
2.ภาครัฐสนับสนุนโดยการรับประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ mortgage insurance 20% ของวงเงินสินเชื่อใหม่ในระยะเวลา 2-3 ปีแรก เพื่อกระตุ้นธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชน เข้ามาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ วิธีการอาจจะเพิ่มทุนธนาคารภาครัฐเฉพาะกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนและขยายการขับเคลื่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น และปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามความเสี่ยงของผู้กู้ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของภาคประชาชนในทุกกลุ่ม ช่วยลดอัตราการถูกปฎิเสธสินเชื่อหรือรีเจ็กต์เรตได้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาต่ำ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ ที่มียอดรีเจ็กต์เรตสูงถึง 75% ขณะที่สถานการณ์ตลาดอสังหาฯในครึ่งปีแรกติดลบค่อนข้างมาก
“ครึ่งปีหลังมองว่าปัจจัยบวกยังพอมีอยู่บ้าง เช่น ผู้ว่าการธปท.คนใหม่ที่ทำให้เซนติเมนต์ตลาดเงินและตลาดทุนคึกคักขึ้น รวมถึงภาษีทรัมป์ที่ชัดเจนถูกเก็บในอัตรา 19% ทำให้ธุรกิจส่งออกคลายความกังวลลง จึงมองว่ามีโอกาสที่จีดีพีไทยไตรมาส3และไตรมาส4 นี้จะเป็นบวกได้ 2-3%” นายสุนทรกล่าว