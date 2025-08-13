ประชุม กนง.วันนี้ กสิกรคาดคงดอกเบี้ย 1.75% ลุ้น นบข.เคาะไร่ละพัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 สิงหาคม ว่ามีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2568 คาดว่าจะยังขยายตัวใกล้ 3.0% ขณะที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจลดลงหลังสหรัฐประกาศภาษีนำเข้ากับสินค้าไทยที่อัตรา 19%
ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้มองว่า กนง.อาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม 1-2 ครั้ง ใน 2 การประชุมที่เหลือของปีนี้ในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมนี้ เพื่อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะชะลอลงอย่างมีนัยในไตรมาส 4/2568 จากการส่งออกและจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะหดตัว นอกจากนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่า 5.9% นับตั้งแต่ต้นปี เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค เพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวไทย
นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า คาดหวังการประชุม กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก ไม่ว่าจะเป็นในอัตราเท่าใดก็ตามให้มีผลทันที ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำกับดูแลสถาบันการเงินต้องให้สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างแท้จริงเท่ากับดอกเบี้ยนโยบาย ไม่ใช่ปรับลดให้แค่ครึ่งหนึ่งเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้มาตรการนโยบายการเงินด้านดอกเบี้ยส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
“ถ้าในครั้งนี้ กนง.ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงเชื่อว่าจะปรับลดการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ที่มีนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ร่วมประชุม เนื่องจากผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่มีแนวคิดลดดอกเบี้ยเชิงลึกและยาวนานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นายสุนทรกล่าว
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 13 สิงหาคม ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะมีการพิจารณา 4 วาระสำคัญ คือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า 840,000 ครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี2568 /69 เสนอไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวด้านประกันภัยนาปี ซึ่งต้องพิจารณาเบี้ยประกันที่รัฐจะช่วยสนับสนุน และ โครงการกำหนดโควต้าข้าวอินทรีย์ โดยวาระส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการนบข.ด้านผลิต ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจะคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เริ่มการจ่ายเงินแก่เกษตรกร
แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการดูแลข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการนบข.ด้านตลาด ได้เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางรอขายช่วงที่ผลผลิตออกน้อยเพื่อประคองราคาขาย 2.มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต๊อกเพื่อรอการขาย และ 4.จัดตลาดนัดข้าวเปลือก และมาตรการลดต้นทุนให้เกษตรกร เช่น ปุ๋ยราคาถูก ซึ่งนบข.เห็นชอบแล้ว รอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป และคาดว่าจะเข้าพร้อมกับการอนุมัติไร่ละ 1,000 สำหรับนาปรัง และไร่ละ 1,200 บาทสำหรับนาปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2568/69 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 คาดมีปริมาณผลผลิต 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ชาวนาคาดหวังว่าการประชุมนบข.จะผ่านความเห็นชอบจ่ายไร่ละ 1,000 บาท สำหรับนาปรัง และ 1,200 บาทสำหรับข้าวนาปี เสียที เพราะจะได้ชัดเจน และเติมเงินให้ชาวนาต่อเพาะปลูกรอบใหม่ รวมถึงเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าด้านเกษตร โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 13 สิงหาคม ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาอยู่ที่ตันละ 5,500-6,000 บาท