AIS ส่งทีมวิศวกรอัพเครือข่ายเต็มสปีด ถ่ายสดแข้งไทยลีก 2025/26 เริ่ม 15 ส.ค.นี้

AIS ส่งทีมวิศวกรอัพเครือข่ายเต็มสปีด เตรียมถ่ายสดฟาดแข้งไทยลีก 2025/26 เริ่ม 15 ส.ค.นี้
น.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS เปิดเผยว่า AISพร้อมระเบิดความมันส์! ศึกฟุตบอลไทยลีก 2025/26 ผ่าน AIS PLAY ตลอดฤดูกาล ครบทุกลีก ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3, ฟุตบอลถ้วย เอฟเอ คัพ และฟุตบอลถ้วย ลีก คัพ รวมถึงฟุตบอลลีกเยาวชน U-21, ฟุตบอลหญิงลีก 1 และ 2 คมชัดทุกสนาม ให้แฟนบอลทุกเครือข่าย รับชมฟรีครบทุกลีกตลอดฤดูกาล นำทีมวิศวกรเครือข่ายลงพื้นที่ เสริมกำลังโครงข่าย 5G, ไฟเบอร์ออฟติก รองรับการถ่ายทอดสดจากขอบสนามถึงหน้าจอแฟนบอลทั่วประเทศ เสิร์ฟภาพคมชัด เสียงกระหึ่ม พร้อมไฮไลต์ รีรัน และคอนเทนต์สุดมันส์ตลอดฤดูกาล เพื่อให้แฟนบอลไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
นอกจากนี้ AIS ยังจัดทัพโปรดักชันเต็มรูปแบบและเพิ่มกิจกรรมบันเทิงจากขอบสนาม เพื่อยกระดับประสบการณ์การเชียร์แบบไร้ขีดจำกัด เปิดสนามแรก 15 สิงหาคมนี้
ทั้งนี้ การถ่ายทอดสดไทยลีกไม่ใช่เพียงการส่งสัญญาณจากสนามสู่หน้าจอเพียงเท่านั้น แต่คือภารกิจในการเชื่อมพลังเชียร์ของคนไทยทั่วประเทศให้ใกล้กันมากขึ้น เราจึงเตรียมความพร้อมทุกมิติ ตั้งแต่การเสริมโครงข่ายอัจฉริยะในทุกสนาม การยกระดับโปรดักชันและทีมพากย์มืออาชีพกว่า 60 คน ไปจนถึงการอัปเกรด AIS PLAY ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้แฟนบอลทุกเครือข่าย ทุกอุปกรณ์ ได้สัมผัสประสบการณ์เชียร์ที่คมชัด สมจริง และสนุกที่สุด และยังเป็นการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4มิติความพร้อมเพื่อทุกประสบการณ์เชียร์บอลไทย
1.โครงข่ายอัจฉริยะทั่วขอบสนาม เพิ่มขีดความสามารถโครงข่าย 5G ไฟเบอร์ออฟติก ให้ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและจุดรับชมจากขอบสนามจริงทั่วประเทศ เพื่อรองรับการถ่ายทอดสดศึกไทยลีกผ่าน AIS PLAY ครบทุกจังหวะความมันส์ พร้อมเสริมประสบการณ์ดิจิทัลเพื่อแฟนบอลไทยในสนาม ให้สามารถแชร์ทุกโมเมนต์การเชียร์ได้อย่างมั่นใจ
2.จัดเต็มโปรดักชันคมชัดทุกมุม จัดทัพโปรดักชันครบเครื่อง เชื่อมทุกสนามสู่แฟนบอลทั่วประเทศ ด้วยเทคนิคการถ่ายทอดสดที่คมชัดทุกมุมมอง พร้อมจัดเวิร์คช็อปเข้มให้ทีมนักพากย์มืออาชีพกว่า 60 ชีวิต ทั้งรุ่นใหญ่และสายเลือดใหม่ ที่พร้อมพาแฟนบอลอินทุกจังหวะเดือด ไม่ว่าจะอยู่หน้าจอหรือขอบสนามให้มันส์ทะลุพิกัด
3.อัปเกรดแพลตฟอร์มเติมเต็มทุกการรับชม อัปเกรดระบบของ AIS PLAY เพื่อเพิ่มอรรถรสการรับชมด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยครบครัน ทั้งไฮไลต์หลังเกมและรีรัน ให้คุณเชียร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา กว่า 30 ช่อง บนมือถือ สมาร์ตทีวี หรือเน็ตบ้าน เชื่อมทุกแมตช์สำคัญจากสนามจริงสู่หน้าจออย่างเต็มอารมณ์
4.เสริมประสบการณ์เชียร์จากขอบสนาม กิจกรรมความสนุกจากขอบสนามโดยเหล่า AIS PLAY SPORT ROOKIE ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศเชียร์แบบใกล้ชิด เติมเต็มทุกจังหวะการเชียร์ ส่งตรงถึงขอบสนาม ตั้งแต่วินาทีแรกจนเสียงนกหวีดสุดท้าย
ศึกไทยลีกฤดูกาล 2025/26 เตรียมระเบิดความมันส์ด้วย ไทยลีก 1และ 2 แมตช์แรก วันที่ 15 สิงหาคมนี้ ส่วนเดือนกันยายนจะเป็นคิวของไทยลีก 3 ขอเชิญชวนแฟนบอลทั่วประเทศร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์