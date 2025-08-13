ศุภาลัยฮอต! ปิดดีลหุ้นกู้ 4.5 พันล. ยอดจองทะลุเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รอบแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพันธมิตรนักลงทุน บริษัทฯ จึงเดินหน้าต่อเนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเกินความคาดหมายจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยจากผลสำรวจความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) บริษัทฯ ได้ตัดสินใจกำหนดโครงสร้างหุ้นกู้ที่มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.94% ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.07% ต่อปี ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ทั้งนักลงทุนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนรายใหม่ ที่มอบความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทฯ จนมียอดแสดงความประสงค์ลงทุนสูงถึง 5,600 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทยังคงเดินหน้าด้วยแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่นักลงทุน พร้อมสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม”