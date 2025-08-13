ส.อ.ท.ชี้กนง.ลดดอกเบี้ยช่วยเอสเอ็มอีลดต้นทุน ห่วงเงินบาทวอนดูแล
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ทำให้เหลือ 1.50% ว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่าเป็นการพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เชื่อว่าการปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางด้านต้นทุนทางด้านการเงินให้กับผู้กู้ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้นภาคเอกชนขอขอบคุณ กนง. ที่ช่วยพิจารณาลดดอกเบี้ยตามสภาพเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม
นายเกรียงไกร กล่าวว่า ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาษีสหรัฐฯ และเงินบาทที่แข็งค่ากว่าสกุลเงินในภูมิภาค และภาคเอกชนยังกังวลเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยหวังให้ ธปท. ออกมาตรการควบคุมค่าเงินควบคู่ไปกับนโยบายดอกเบี้ย ซึ่ง กนง. เองย้ำมาโดยตลอดว่าต้องรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงิน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต
“ภาคเอกชนส่งสัญญาณมาตลอดว่าหากการออกมาตรการล่าช้าเกินไป อาจไม่ทันการณ์ เนื่องจากการส่งผ่านผลของดอกเบี้ยนโยบายสู่ตลาดต้องใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นการตัดสินใจของ กนง.ครั้งนี้ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2568 ท่ามกลางความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”นายเกรียงไกรกล่าว