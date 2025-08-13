หุ้นไทยดีดบวก 18.36 จุด รับกนง.หั่นดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 1.50% ตามคาด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,259.07 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,277.43 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 18.36 จุด หรือบวก 1.46% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,280.16 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,263.93 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 70,060.42 ล้านบาท
โดยนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดีตั้งแต่ช่วงเช้าของการเปิดตลาด เป็นผลจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และธนาคาร หลังนักลงทุนติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จาก 1.75% เป็น 1.50% ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจไทยยังสามารถตอบโตได้สอดคล้องกับมุมมองที่วางไว้ แต่ครึ่งปีหลังยังต้องเผชิญภาวะแผ่วลง จึงมีมติลดดอกเบี้ยลง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งตลาดส่วนใหญ่มองว่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยลง ดัชนีหุ้นจึงตอบรับด้วยการปรับตัวขึ้น
นางสาววิลาสินี กล่าวว่า การซื้อขายหุ้นไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวพักฐานจากแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว จึงมีแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่มค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน ทั้งก่อนรู้ผลประชุม กนง.และหลังรู้ผลแล้ว ส่วนภาวะตลาดเงินบาท เปิดที่ระดับ 32.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย ถือเป็นการทรงตัว เพื่อรอผลการประชุมกนง. ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคจาก CPI สหรัฐ ออกมา 2.7% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ สอดคล้องกับค่า สัญญาณทางเทคนิคที่ทรงตัวในระดับสูง จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีก