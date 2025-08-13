เอพี โชว์ครึ่งแรกปีนี้กวาดรายได้กว่า 2 หมื่นล. กำไร 1.8 พันล. ครึ่งหลังลุยต่ออีก 34 โครงการกว่า 5.3 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ว่าที่ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวม 20,940 ล้านบาท (รวม 100% โครงการร่วมทุน) และมีกำไรสุทธิ 1,870 ล้านบาท โดยยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพียง 0.73 เท่าส่งผลให้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเยี่ยม และเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายช่องทาง ถือเป็น ข้อได้เปรียบอย่างมากที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ
นายรัชต์ชยุตม์กล่าวว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีกจำนวน 34 โครงการ มูลค่ารวม 53,350 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบใหม่ จำนวน 26 โครงการ มูลค่ารวม 31,650 ล้านบาท กับไฮไลต์สำคัญ กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านแฝด-ที่สุดของชีวิตที่ลงตัว เตรียมเปิดตัวแบบบ้านใหม่ต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดขายบ้านกลางเมือง THE EDITION สาทร – กัลปพฤกษ์ กับ ‘XAVIER’ ดีไซน์ทาวน์โฮม 3 ชั้นเล่นระดับ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเตรียมเปิดตัว “BEON” แบรนด์ใหม่และโปรดักต์ล่าสุด พร้อมที่สุดของการออกแบบแนวคิด Ultra Volume ที่เชื่อมต่อพื้นที่ทุกชั้นภายในบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัว พิเศษด้วยดีไซน์ กลุ่มโครงการต่างจังหวัด เตรียมเปิดตัวอภิทาวน์ใน 3 จังหวัดใหม่ ราชบุรี ขอนแก่น สงขลา มูลค่ารวม 3,300 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมเพื่อให้คุณเริ่มชีวิตที่อยากใช้ เตรียมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 18,400 ล้านบาท และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ คือ ASPIRE วิภา-วิคตอรี่ มูลค่า 2,300 ล้านบาท